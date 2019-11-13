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Тело мужчины обнаружено на озере на Алтае

, ИА "Амител"
Труп 44-летнего мужчины нашли на берегу озера Хомутинка в Тальменском районе
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Тело мужчины нашли 10 ноября, сообщает СУ СК по региону. По данным следствия, два брата, местные жители, встретили на озере еще одного односельчанина. Они весело проводили время, распивали алкоголь, но вдруг что-то пошло не так. Между мужчинами возникла ссора, и братья жестоко расправились со своим знакомым.

Сначала они жестоко избили потерпевшего, а затем столкнули его в озеро и утопили. Мужчина умер на месте.

Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей "Убийство". Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

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