Тело мужчины обнаружено на озере на Алтае

Тело мужчины нашли 10 ноября, сообщает СУ СК по региону. По данным следствия, два брата, местные жители, встретили на озере еще одного односельчанина. Они весело проводили время, распивали алкоголь, но вдруг что-то пошло не так. Между мужчинами возникла ссора, и братья жестоко расправились со своим знакомым.
Сначала они жестоко избили потерпевшего, а затем столкнули его в озеро и утопили. Мужчина умер на месте.
Подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей "Убийство". Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарии
Как на счёт неоднократно судимые.
Такие ужасные новости каждый день. Ужасная страна, настанет время, не долго ждать, когда последние двое убьют друг друга?
18:37
Таких ужасных новостей в любой стране мира каждый день десятками, а то и сотнями.
Надеюсь, что вы будете в числе первых.
Меньше народа больше кислорода. Все там будем