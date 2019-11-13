Житель Рубцовска чуть не погиб после ссоры с женой

39-летнего мужчину обнаружили 5 ноября в гараже. Автомобиль, в котором сидел рубцовчанин, был заведен, сообщает портал "вРубцовске".

Жена пострадавшего рассказала, что накануне они с супругом поссорились, после чего он ушел из дома. Сообщается, что мужчина решил переночевать в машине и получил большую дозу выхлопных газов.

Рубцовчанина госпитализировали в городскую больницу № 2 в тяжелом состоянии. Ему чудом удалось выжить.

"Острое случайное отравление угарным газом, кома II степени", – констатировали диагноз врачи.