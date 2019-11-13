Подросток в Москве потратил 2,4 млн родительских денег на раскрутку Telegram-канала

12-летний подросток в Москве отдал неизвестному 2,5 млн рублей на раскрутку Телеграм-канала, сообщает "Москва 24".

В августе 2019 года мальчик познакомился в чате с неизвестным мужчиной, который предложил подростку помощь в раскрутке собственного канала для заработка. Для запуска рекламы необходимы были деньги и ребенок на протяжении нескольких месяцев переводил новому знакомому различные суммы.

В полицию обратилась мама мальчика. Она сообщила, что из сейфа в их доме пропало 2,5 млн рублей. Женщина попросила найти мошенника, который выманил деньги у ребенка.

Оперативники проводят проверку и устанавливают личность подозреваемого.