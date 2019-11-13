Глава Первомайского района ответил женщине, которая молила Медведева о горячей воде:

Глава Первомайского района Александр Иванов прокомментировал amic.ru мольбы Татьяны Кадукиной к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Напомним: женщина пожаловалась на то, что ее и другие квартиры отрезали от горячей воды. По словам Иванова, прежде чем подать ее, нужно спросить мнение других собственников квартир — нужна ли им горячая вода. Возможно, проблему Кадукиной можно будет решить в индивидуальном порядке.

Почему отключили воду?

Александр Иванов рассказал, что в 2005 году три дома в Санниково на 140 квартир оборудовали системой подачи горячей воды с рециркуляцией.

"Далее по вине обслуживающей организации, которая, возможно, оказывала некачественные услуги, или по решению собственников квартир в домах начали повально устанавливать водонагреватели. Соответственно, горячую воду стали потреблять меньше, а оборудование по-прежнему работало на заданный объем. Из-за этого оно начало выходить из строя", — пояснил Иванов.

Если обратиться в УК, она должна предоставить протоколы с решением собственников об отказе от коммунальной услуги. Жильцы могли отказаться от горячей воды из-за высокого тарифа, говорит глава района.

"Так как квартир в доме немного и нет индивидуальных приборов учета, то за воду платили пропорционально площади жилья. Поэтому жильцам было выгодно устанавливать водонагреватели", — объясняет он.

"Сейчас предстоит выяснить, была ли соблюдена процедура централизованного отключения домов от горячего водоснабжения, — говорит Иванов, - получили ли жители соответствующие уведомления".

Будет ли горячая вода в многокэтажках Санниково?

Чтобы восстановить горячее водоснабжение, нужно отремонтировать внешнюю сеть подачи горячей воды. На это, по оценкам Иванова, уйдет около 20 млн рублей из бюджета района и сельсовета.

"Но на 2020 год бюджет района обеспечен только на 60%. У нас дефицит 213 млн рублей. А бюджет самого Санникова и вовсе не потянет такие вложения, а по закону именно муниципалитет содержит сети", — продолжает Иванов и добавляет, что еще предстоит обследовать инженерные системы домов и, возможно, модернизировать их. За счет собственников.

"Мы должны соблюсти процедуру, которая описана в Жилищном кодексе: собрать собственников жилья, чтобы на общем собрании они решили, нужна им горячая вода или нет. Не исключено, что найдутся и такие, кто не захочет оплачивать горячую воду по высоким тарифам. А они будут высокие, потому что ее производство для небольшого количества потребителей дорого. Также на муниципалитет лягут затраты по содержанию сети. И это тоже будет заложено в тариф", — говорит Александр Иванов.

"Волевым решением администрации подать горячую воду будет некорректно", — говорит глава Первомайского района.

Как решить острый вопрос?

История Татьяны Кадукиной, которая упала на колени перед Дмитрием Медведевым с мольбами подать горячую воду в дома, взята на контроль краевым правительством. Вечером 13 ноября губернатор Виктор Томенко соберет совещание, на котором будет рассматриваться и этот вопрос.

Евгений Иванов говорит о том, что вопрос жительницы Санникова можно решить альтернативным путем. "У Татьяны Кадукиной есть водонагреватель, но в ванной комнате холодно: она была рассчитана на отопление через полотенцесушитель. И если нет горячей воды, то он холодный. Возможно, стоит провести реконструкцию системы отопления дома, чтобы завести в ванную радиатор. Это один из вариантов, которые мы будем согласовывать с губернатором".

Проблема глобального масштаба

Глава Сибирского Сельсовета Олег Боронин поясняет amic.ru, что история Санниково, которая прогремела на всю страну, не уникальная. "Я в 2014 году волевым решением отключил подачу горячей воды в нескольких многоквартирных домах, потому что это было экономически не выгодно для всего села. На свой скудный бюджет мы были вынуждены содержать эту систему, и при этом горячей водой даже в пик сезона пользовались только около 80 абонентов", — говорит Боронин.

Конечно, волевым решением власть может подать горячую воду в 140 квартир Санниково, считает Боронин, "но может потратить эти деньги на ремонт и поддержание других коммунальных систем? У нас не работают поля фильтрации, не везде есть газоснабжение и так далее. Я много времени провел в прокуратуре, доказывая что нам не нужно центральное горячее водоснабжение. А тем трем бабушкам, которое оно все таки было нужно, мы купили бойлеры".

Между тем следователи организовали проверку в связи с жалобой жительницы алтайского села Санниково на отсутствие с мая 2016 года в нескольких домах населенного пункта горячей воды. Об этом сообщает в среду сайт краевого следственного управления СК РФ.

Сама Татьяна Кадукина говорит, что воду не подают, потому что котельная передана из района в муниципалитет. "Но нас просто обманули, говорит Татьяна Кадукина. – Они взяли ее на баланс и пользуются как частной собственностью. Для нас ее закрыли".