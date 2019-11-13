Маршрутки не могут выехать с остановки в Барнауле. Толкают транспорт пассажиры

Из-за непогоды автобусы не могут выехать с остановки в Барнауле.
Очевидец снял на видео, как пассажирам пришлось выталкивать маршрутное такси у дома по адресу Солнечная поляна, 37. Запись опубликовали в сообществе "Barnaul22".
Из-за подобных трудностей по всей улице собирается большая пробка. Водители автомобилей не остаются в стороне и также помогают выталкивать автобусы.
Комментарии
А Мелкий уже свалил ( починив бабёшке водопровод)
И аул опять погряз
Не могёт китайская техника русской зимой.
19:15
Не весь же погряз. Нормальные и без понтов уже дома манты едят.