Маршрутки не могут выехать с остановки в Барнауле. Толкают транспорт пассажиры

Из-за непогоды автобусы не могут выехать с остановки в Барнауле.

Очевидец снял на видео, как пассажирам пришлось выталкивать маршрутное такси у дома по адресу Солнечная поляна, 37. Запись опубликовали в сообществе "Barnaul22".

Из-за подобных трудностей по всей улице собирается большая пробка. Водители автомобилей не остаются в стороне и также помогают выталкивать автобусы.