Умные датчики с увеличенной в 5 раз скоростью передачи данных появляются повсеместно

Сфера ЖКХ, промышленность, энергетика и даже управление светофорами — это и многое другое, благодаря технологии NB-IoT Cat-NB2, выходит на новый уровень в плане энергозатратности и эффективности работы.

Совместно с производителем чипов MediaTek специалисты МегаФона провели тестирование коммерческих устройств NB2. Использование в них функционала Dual HARQ обеспечило скорость передачи данных порядка 130 Кбит/с, что в 5 раз быстрее действующего поколения "Интернета вещей". Это в ряде случаев позволит предприятиям промышленности, энергетики, ЖКХ сократить расходы на инфраструктуру и вместо нескольких датчиков использовать одно передающее устройство.

Главные преимущества NB-IoT — большой радиус действия одной базовой станции, длительное время автономной работы устройств и высокая проникающая способность сигнала, что позволяет датчикам и приборам уверенно работать в зданиях со сложной внутренней конструкцией и в подвальных помещениях.

"Теперь наш "Интернет вещей" в 5 раз быстрее по сравнению с тем, что может показать сеть текущего поколения, - отметил директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона Фредерик Ваносчуйзе. - К тому же технология отличается еще и высочайшей энергоэффективностью – вы подключаете к датчику расхода воды в квартире обычную батарейку, и устройство будет само передавать показания по мобильной сети в течение 6-8 лет".

По данным исследовательского агентства AC&M Consulting, на начало 3 квартала 2019 года МегаФон обслуживает более 8 млн различных IoT-устройств и по этому показателю занимает первое место в России с долей рынка 43%. С начала года количество SIM-карт оператора, задействованных в "умных" датчиках, выросло на 1 млн единиц. Дополнительный спрос на услуги IoT в дальнейшем обеспечит сфера ЖКХ – с 1 июля 2020 года все новые многоквартирные и частные дома рекомендуется оснащать автоматизированными счетчиками электроэнергии.

Среди IoT-решений МегаФона особое место занимают социально значимые проекты. На территории Красноярского края и Республики Хакасия оператор обеспечивает работу мобильных кардиографов в машинах "скорой помощи". В Тюмени и Нижневартовске IoT МегаФона используется в работе "умных" светофоров, а в Сыктывкаре более 6 тысяч SIM-карт оператора помогают управлять уличным освещением. На горных разрезах Кузбасса и Челябинска SIM-карты МегаФона обеспечивают мониторинг перемещения БелАЗов, топливных заправщиков и вспомогательной техники. В 2019 году датчики NB-IoT являются основой системы мониторинга ТЭЦ-1 в Йошкар-Оле.