И снова десять баллов. Барнаул продолжает стоять в пробках

По данным сервиса Яндекс Пробки на момент 18:00 в Барнауле отмечаются пробки 9 баллов.
Сильно движение затруднено на проспекте Строителей, улиц Челюскинцев и Молодежной. Также трудно проехать по переулку Ядринцева от улицы Песчаной до пр. Строителей. На пр. Ленина медленно двигается транспорт по мосту у "Нового рынка". Традиционно стоит движение на улице Малахова до "Огней". Также топчутся на месте машины и на Павловском тракте.
Особенно тяжелая ситуация наблюдается на улице Власихинской: от кольца и до ул. Сергея Ускова.
Напомним, что погода внесла свои коррективы в барнаульское движение 13 ноября. Буквально весь день краевая столица простояла в пробках от 7 до 10 баллов. Например, на проспекте Красноармейском сегодня никак не могли разъехаться фуры, что создавало проблему другому транспорту.Такая же ситуация с большегрузами была и на ул. Малахова. С утра также практически отсутствовало движение на улице Советской Армии.
Комментарии
В пробках и в VK сидят с жалобами на жизнь.
7 км можно и пешком. Здоровье поправить.
Смотрю из окна трамвай на этих убогий в авто и слеза пробивает. Ввй вай
мыши плакали
кололись
но продолжали есть кактус
Съезд баранов Барнаула в кредитных тачках!
Нехай стоит, проблема то. Я вот винца налил стаканчик и пропади оно все конем.
Молодец.
ну администрация опять показала свою неспособность, но смогла покосить траву\посадить деревья\ покрасить столбы\почистить дорогу на пути следования от снега и машин - шикарно лизнуть промеж булок это самое главное, а жители города это стадо оно все стерпит.