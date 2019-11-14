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Дешевый анализ, который поможет выявить рак, аллергию и еще 40 болезней

, ИА "Амител"
В ходе лабораторного исследования биоматериал оценивается по 21 показателю
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Врачи рекомендуют начинать оценку состояния здоровья и профилактику возможных болезней с самого простого и недорого лабораторного исследования – клинического анализа крови. Его результаты помогут специалисту сориентироваться, нужно ли назначить дополнительные исследования, и если да, то какие.

Клинический анализ крови – это комплексное лабораторное исследование, во время которого биоматериал исследуют по 21 показателю: современные автоматические анализаторы измеряют количество разных клеток крови и их процентное соотношение, оценивают концентрацию гемоглобина, при помощи которого все органы и ткани получают кислород, цветовой и некоторые другие показатели крови.

Благодаря своей информативности анализ используется для первичной диагностики большинства известных человечеству болезней – от анемии и рака до инфекции и аллергии.

Врачи советуют регулярно сдавать анализ крови даже здоровым людям, которые редко появляются в поликлинике или вообще не ходят к врачам: в большинстве случаев показатели крови начинают меняться задолго до появления первых симптомов болезни, поэтому исследование может помочь избежать проблем в будущем.

До 31 декабря 2019 года на общий анализ крови в Сибири действует специальная цена. Лаборатория "Гемотест" снизила цену на клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (измерением скорости оседания эритроцитов) во всех отделениях Сибирского федерального округа до 190 рублей (взятие биоматериала оплачивается отдельно).

Результаты исследования можно будет получить уже через один день после взятия крови по электронной почте, в личном кабинете на сайте www.gemotest.ru или забрать в любом лабораторном отделении (не обязательно том же, где сдавался анализ). Расшифровать результаты и выявить изменения показателей, при которых нужно обратиться к врачу, бесплатно помогут консультанты контакт-центра.

ЛО-50-01-010903 от 21.05.2019г, ЛО-40-01-001697 от 10.07.2019г.

Лабораторные отделения "Гемотест" в Барнауле
ул. Балтийская, 12
ул. Советская, 7
Сайт

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

14.11.2019 08:42
месный

ага вот замануха то, а потом у вас тут чё то походу не то надо вон те анализы првести, а они уже чую будут стоить конски

14.11.2019 08:55
гость

а поликлинике бесплатно

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