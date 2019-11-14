Как прошел визит Дмитрия Медведева на Алтай: фоторепортаж

Фото: Антон Федотов – правительство Алтайского края, Екатерина Смолихина – amic.ru

12 и 13 ноября с рабочим визитом Алтайский край посетил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Это уже третий по счету приезд Дмитрия Анатольевича на Алтай.

В первый день состоялась встреча с губернатором Виктором Томенко в резиденции санатория "Объ". Дмитрий Медведев обсудил с главой края исполнение нацпроектов в регионе. На следующий день премьер-министр отправился в село Санниково, где прошло совещание по развитию сельских территорий.

В ходе поездки Дмитрий Медведев пообщался с местными жителями, и одна из них нечаянно упала перед главой правительства на колени. Женщина пожаловалась на то, что уже три года в многоквартирном доме, где она проживает, из-за некорректной работы газовой котельной отсутствует горячая вода. История получила широкую огласку. Глава района в свою очередь заявил об отсутствии в бюджете денег на ремонт котельной.

Как прошел визит Дмитрия Медведева на Алтай, смотрите в нашем фоторепортаже.