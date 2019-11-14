"Сетевое" здоровье. Московские кардиологи удаленно помогают алтайским гипертоникам

Пациенты поликлиник № 3 и № 9 в Барнауле, страдающие повышенным артериальным давлением, получили тонометры с SIM-картой и датчиком GPS. Люди измеряют давление, а прибор передает все данные в федеральный Центр кардиологии. Его специалисты круглосуточно следят за показаниями и в случае отклонения могут позвонить пациенту и даже вызвать скорую. Такой дистанционный мониторинг реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение". В Алтайском крае программу внедрили по инициативе регионального Министерства здравоохранения.

Мониторинг здоровья 24/7

Алтайский край присоединился к проекту дистанционного мониторинга здоровья пациентов с хроническими заболеваниями в августе 2019 года. Программа уже несколько лет работает в других регионах, где показала высокие результаты. Алтайские врачи надеются, что она поможет спасти жизнь многим жителям края.

"Артериальная гипертензия остается ведущим заболеванием, которое приводит к ранней инвалидизации и смертности. В России им страдают 47% мужчин и 30% женщин трудоспособного возраста. Если давление не контролировать – оно приводит к инфарктам, инсультам, хронической сердечной и почечной недостаточности. Диагностический мониторинг позволит вовремя выявить ухудшение здоровья и сохранить жизнь многим пациентам", – отметила главный КГБУЗ "Краевой центр медицинской профилактики "Центр общественного здоровья" Татьяна Репкина.

Пока в программе участвуют две поликлиники города – третья и девятая. Приборы уже выдали 800 пациентам, страдающим повышенным артериальным давлением. Еще 700 устройств раздадут в ближайшие месяцы.

Участники программы заключают договор, получают прибор и два раза в день измеряют артериальное давление. Все данные автоматически поступают в Центр дистанционного мониторинга при федеральном Центре кардиологии и участковому терапевту. Если давление пациента резко выросло или упало, а информации об этом от него не поступило, врач звонит барнаульцу, задает вопросы и даже вызывает скорую.

"Раньше пациенты сами вели статистку давления в дневниках контроля. Но многие делали это несистематически, поэтому проанализировать динамику было сложно. А ведь гипертонию называют "тихим убийцей", потому что повышенное артериальное давление никак не проявляется. А ведь его последствия – инфаркты, инсульты и смерть", – предупреждает участковый терапевт поликлиники № 9 Наталья Скворцова.

Работы меньше, результат больше

На участке Натальи Скворцовой из 800 человек с диагнозом "гипертония" 50 человек уже получили тонометры с автоматической передачей данных. Теперь терапевт в онлайн-режиме следит за здоровьем пациентов.

"У меня есть доступ к информации каждого пациенты. Все данные я проверяю ежедневно, так же как и московские специалисты слежу за изменением давления и пульса. Такая систематическая информация помогает нам корректировать лечение, вовремя оказывать пациенту помощь", – говорит врач.

Прибор получила и пенсионерка Галина Растворцева. Она участвует в программе с сентября и благодаря дистанционному методу посещает поликлинику намного реже.

"Теперь я не бегу к врачу с высоким давлением, потому что Наталья Валерьевна и так все видит и даже мне сама иногда звонит", – говорит женщина.

Кроме Натальи Скворцовой в девятой поликлинике в программе участвуют еще девять участковых терапевтов. Благодаря программе их работа с пациентами становится эффективнее.

"Внедрение новых методик облегчает жизнь пациентам и участковым терапевтам при работе по анализу показателей. Мы работаем для того, чтобы снизить риск ранней смерти и серьезных осложнений. В проекте участвуют десять участковых терапевтов, они знают пациентов и их особенности. Это повышает эффективность программы", – отметила главный врач городской поликлиники № 9 Ирина Анисимова.

Справка

Проект дистанционного мониторинга здоровья пациентов с хроническими заболеваниями реализуют в 25 регионах России, среди которых Кемеровская, Ленинградская, Сахалинская, Белгородская, Рязанская, Калужская области и другие.

В Минздраве России отмечают, что хронические заболевания являются причиной 75% всех смертей взрослого населения. При этом существует проблема низкого охвата населения диспансерным наблюдением. Таким образом, новый проект дистанционного мониторинга должен помочь как пациенту, так и его лечащему врачу.