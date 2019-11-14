Четверг, 14 Ноябрь, 13:43

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,2
€ 70,67
Обь
72см -19

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Медведев в Алтайском краеНовый год-2020Ускоренное развитие Алтая
Новости

"Сетевое" здоровье. Московские кардиологи удаленно помогают алтайским гипертоникам

, ИА "Амител"
Тонометры с автоматической передачей информации получили 800 алтайских пациентов
Участковый терапевт поликлиники № 9 Наталья Скворцова и пациент Галина Растворцева / Фото: amic.ru

Участковый терапевт поликлиники № 9 Наталья Скворцова и пациент Галина Растворцева / Фото: amic.ru

Пациенты поликлиник № 3 и № 9 в Барнауле, страдающие повышенным артериальным давлением, получили тонометры с SIM-картой и датчиком GPS. Люди измеряют давление, а прибор передает все данные в федеральный Центр кардиологии. Его специалисты круглосуточно следят за показаниями и в случае отклонения могут позвонить пациенту и даже вызвать скорую. Такой дистанционный мониторинг реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение". В Алтайском крае программу внедрили по инициативе регионального Министерства здравоохранения.

Мониторинг здоровья 24/7

Алтайский край присоединился к проекту дистанционного мониторинга здоровья пациентов с хроническими заболеваниями в августе 2019 года. Программа уже несколько лет работает в других регионах, где показала высокие результаты. Алтайские врачи надеются, что она поможет спасти жизнь многим жителям края.

"Артериальная гипертензия остается ведущим заболеванием, которое приводит к ранней инвалидизации и смертности. В России им страдают 47% мужчин и 30% женщин трудоспособного возраста. Если давление не контролировать – оно приводит к инфарктам, инсультам, хронической сердечной и почечной недостаточности. Диагностический мониторинг позволит вовремя выявить ухудшение здоровья и сохранить жизнь многим пациентам", – отметила главный КГБУЗ "Краевой центр медицинской профилактики "Центр общественного здоровья" Татьяна Репкина.

Пока в программе участвуют две поликлиники города – третья и девятая. Приборы уже выдали 800 пациентам, страдающим повышенным артериальным давлением. Еще 700 устройств раздадут в ближайшие месяцы.

Участники программы заключают договор, получают прибор и два раза в день измеряют артериальное давление. Все данные автоматически поступают в Центр дистанционного мониторинга при федеральном Центре кардиологии и участковому терапевту. Если давление пациента резко выросло или упало, а информации об этом от него не поступило, врач звонит барнаульцу, задает вопросы и даже вызывает скорую.

"Раньше пациенты сами вели статистку давления в дневниках контроля. Но многие делали это несистематически, поэтому проанализировать динамику было сложно. А ведь гипертонию называют "тихим убийцей", потому что повышенное артериальное давление никак не проявляется. А ведь его последствия – инфаркты, инсульты и смерть", – предупреждает участковый терапевт поликлиники № 9 Наталья Скворцова.

Работы меньше, результат больше

На участке Натальи Скворцовой из 800 человек с диагнозом "гипертония" 50 человек уже получили тонометры с автоматической передачей данных. Теперь терапевт в онлайн-режиме следит за здоровьем пациентов.

"У меня есть доступ к информации каждого пациенты. Все данные я проверяю ежедневно, так же как и московские специалисты слежу за изменением давления и пульса. Такая систематическая информация помогает нам корректировать лечение, вовремя оказывать пациенту помощь", – говорит врач.

Прибор получила и пенсионерка Галина Растворцева. Она участвует в программе с сентября и благодаря дистанционному методу посещает поликлинику намного реже.

"Теперь я не бегу к врачу с высоким давлением, потому что Наталья Валерьевна и так все видит и даже мне сама иногда звонит", – говорит женщина.

Кроме Натальи Скворцовой в девятой поликлинике в программе участвуют еще девять участковых терапевтов. Благодаря программе их работа с пациентами становится эффективнее.

"Внедрение новых методик облегчает жизнь пациентам и участковым терапевтам при работе по анализу показателей. Мы работаем для того, чтобы снизить риск ранней смерти и серьезных осложнений. В проекте участвуют десять участковых терапевтов, они знают пациентов и их особенности. Это повышает эффективность программы", – отметила главный врач городской поликлиники № 9 Ирина Анисимова.

Справка

Проект дистанционного мониторинга здоровья пациентов с хроническими заболеваниями реализуют в 25 регионах России, среди которых Кемеровская, Ленинградская, Сахалинская, Белгородская, Рязанская, Калужская области и другие.

В Минздраве России отмечают, что хронические заболевания являются причиной 75% всех смертей взрослого населения. При этом существует проблема низкого охвата населения диспансерным наблюдением. Таким образом, новый проект дистанционного мониторинга должен помочь как пациенту, так и его лечащему врачу.

Материалы по теме

 


Комментарии

14.11.2019 13:21
- гость -

Клоунада продолжается.
Платите достойно врачам и пенсионерам, а уж они при такой счастливой жизни и с гипертензией разберутся.
Лица на фото измученные у врачей и пациентов- очередную хрень навязали с приказом "отчитаться к понедельнику"

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
13:39
Увеличивающие риск развития диабета факторы назвали в ВОЗ 0
13:29
Санкционный сыр с Украины уничтожили при попытке провезти на Алтай 2
13:27
Дизтопливо в Алтайском крае может подорожать на 4-5 рублей на десятках заправок 0
13:12
"Сетевое" здоровье. Московские кардиологи удаленно помогают алтайским гипертоникам 1
13:01
Студент колледжа устроил стрельбу в колледже в Благовещенске: двое человек погибли 3
12:45
"Страшную инфекционку" Барнаула отремонтируют и переупакуют к Новому году 1
12:31
"Криминальный авторитет" из Камня-на-Оби звонил россиянам и вымогал деньги 2
12:14
Алтайский ученый обнаружил новый вид огромных пауков, которые питаются другими пауками 0
12:02
Хмель, солод, вода и любовь к своему делу: как сварить качественное пенное 0
11:41
Семь человек погибли в ДТП с двумя грузовиками и микроавтобусом в Забайкалье 6
11:24
От заката до рассвета: как в Барнауле ночью очищают дороги от снега 12
11:15
Студенты АлтГТУ вышли в финал международного инженерного чемпионата 4
11:05
Александр Карлин наградил заринских школьников, спасших двух детей из горящей квартиры 1
10:40
Бывший глава Республики Алтай выведен из руководства реготделения "Единой России" 0
10:32
Где в Барнауле купить новый автомобиль с максимальной скидкой 7
10:14
Много полицейских и кортеж "из ниоткуда": как Дмитрий Медведев приехал в Барнаул 9
09:59
Бродячих собак в Камне-на-Оби будут отлавливать и отпускать обратно 7
09:36
В Барнауле продолжают высаживать деревья, несмотря на снег и мороз 7
09:34
Следком проводит проверку по факту гибели двух людей на пожаре в Алтайском крае 0
09:17
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономики 31
08:49
На Урале пенсионный фонд оштрафовал бизнесменшу за бесплатные обеды для рабочих 21
08:32
Дешевый анализ, который поможет выявить рак, аллергию и еще 40 болезней 2
08:28
Эксперты узнали, что мешает людям похудеть 14
08:12
Шутки про снайперов и прогулка налегке: изнанка работы журналистов на визите Медведева 22
08:02
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6% 4
07:50
Минздрав назвал признаки здорового образа жизни 12
07:44
"Шарф поверх носа": медики посоветовали правильно выбирать одежду холодной зимой 1
07:31
Коммерческий директор Форштадтской пивоварни развеял мифы вокруг различных напитков 14
07:16
В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли беременным делать прививку от гриппа 0
07:01
О какой помощи для Алтайского края губернатор попросил Дмитрия Медведева 2
06:48
Депутат Госдумы от Алтайского края призвал провести перепись населения объективно 3
06:32
Как прошел визит Дмитрия Медведева на Алтай: фоторепортаж 5
06:19
Мечта сбывается. Почему барнаулец полгода выбирал подходящий дом 12
06:11
В Алтайском крае ожидаются аномальные морозы до -34 градусов 6
06:01
Вся жизнь – игра. Экскурсия по Алтайскому государственному институту культуры 0
01:36
Медведев поручил решить проблему с горячей водой в алтайском селе Санниково 16
23:40
Greenpeace предложил Минприроды отказаться от пакетов, ватных палочек и трубочек 22
23:20
Кондуктор оттаскала девочку-подростка за волосы в барнаульском троллейбусе 13
22:32
Сыну Рудковской и Плющенко угрожают убийством 3
22:03
Виктор Томенко сдержал обещание и позвонил пенсионерке из Санниково 4
21:28
В Кремле прокомментировали идею сделать 31 декабря выходным днем 7
20:40
Мужчина разбитой бутылкой изуродовал бывшую жену. По закону ему грозит штраф 4
20:14
Двое мужчин в Алтайском крае ножом и совком убили пенсионерку за 6 тысяч рублей 1
19:55
Житель Рубцовска чуть не погиб после ссоры с женой 1
19:05
Маршрутки не могут выехать с остановки в Барнауле. Толкают транспорт пассажиры 11
18:48
Подросток в Москве потратил 2,4 млн родительских денег на раскрутку Telegram-канала 7
18:24
Глава Первомайского района ответил женщине, которая молила Медведева о горячей воде 33
18:15
Умные датчики с увеличенной в пять раз скоростью передачи данных появляются повсеместно 1
18:02
И снова десять баллов. Барнаул продолжает стоять в пробках 11
17:50
Тело мужчины обнаружено на озере на Алтае 6

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.