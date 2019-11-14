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Много полицейских и кортеж "из ниоткуда": как Дмитрий Медведев приехал в Барнаул

, ИА "Амител"
Встретить почетного гостя смогли далеко не все желающие
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Дмитрий Медведев 12 ноября прибыл в Барнаул с рабочим визитом. Приехал он не самым обычным для первых лиц государства способом: на поезде из Новосибирска. Корреспондент amic.ru пришел на вокзал, чтобы застать момент прибытия: все-таки не каждый день к нам приезжают такие высокие гости. Спойлер: сделать это мне не удалось. Сотрудники полиции тщательно проследили, чтобы Дмитрия Анатольевича встретили только нужные и правильные люди. А мне пригрозили проблемами за попытки сделать несколько удачных снимков. Так что хороших фотографий не будет, будут плохие. Но неудавшиеся хорошие я попробую описать словами, а вы сделайте вид, что они есть.

Фото, которое не удалось, № 1: трое полицейских в метель патрулируют пустой путепровод

Медведев задержался в Новосибирске, и в Барнауле его ждали не раньше 20:00. Но кто знает, насколько быстро может мчаться поезд, если в нем едет глава правительства? Так что на вокзал я пришел заранее – к 19:00, чтобы уж точно получилось застать момент прибытия.

Подобраться близко – не вариант. Поэтому в мой план входило посмотреть на Медведева издалека и сделать несколько снимков для наших читателей. Сначала я решил прогуляться по вокзалу и выяснить, где его будут встречать. Начал я с пригородного перрона: прошел слух, что в Барнаул Медведев приедет именно туда на пригородной "Ласточке".

Чтобы лучше осмотреться, я поднялся на путепровод. Его патрулировали три сотрудника полиции. Людей по мосту они пропускали, но следили, чтобы никто там долго не задерживался. Я, видимо, немного задержался, и ко мне сразу же подошел полицейский.

Спросил, кто я такой и что тут делаю. Я честно сказал, что пришел поглядеть на Медведева, хотя бы издалека. Страж правопорядка лишь улыбнулся и сказал мне: "Иди отсюда". Добавил, что перед самим приездом проход на мост все равно закроют. А мне стало очевидно, что приедет глава правительства не на пригородный перрон: никакой активности тут не было.

Фото, которое не удалось, № 2: прямо на перроне припаркован черный автомобиль

Вокзал, кстати, работал практически в штатном режиме. Только полицейских было гораздо больше, чем обычно. Ну и перрон практически пустовал. Хотя никто не запрещал на него выходить. Я удивился, но далеко не все пассажиры в тот день вообще знали, какого гостя ждут на барнаульском вокзале.

Раз уж на перрон людей пускали, я решил пройтись по нему из одного конца вокзала в другой. Кстати, пока шел, случайно подслушал забавный разговор двух полицейских: высокий жаловался низкому, что его встречать Медведева не пускают: "ростом, говорят, не вышел". Оказалось, что главу правительства ждут совсем на другом конце вокзала, возле часовни: прямо на перроне были припаркованы автомобили, рядом с которыми было много людей в форме.

Но и дождаться премьера на перроне, скромно стоя вдалеке, не получилось: ко мне подошел мужчина в штатском, странно представился двумя словами "уголовный розыск", вежливо сказал, что на перроне мне делать нечего, и сопроводил меня в здание вокзала, к сотрудникам полиции. Сказал им, чтобы больше меня к путям не выпускали.

Фото, которое не удалось, № 3: кортеж ждет прибытия Дмитрия Анатольевича

Оставалось только ждать прибытия Медведева на улице. Оказалось, что там уже приготовили "закуток" для встречи премьер-министра: припаркованные в ряд черные фургоны, автобус правительства Алтайского края, расхаживающие туда-сюда полицейские и люди в штатском, установленная на земле спутниковая тарелка (возможно, для связи с самолетом-ретранслятором?). В общем, все как надо. Правда, менее крутой эту картину делал трактор, который разъезжал неподалеку и упорно пытался расчистить от снега площадку перед вокзалом.

Попытаться сфотографировать эту сцену было ошибкой: откуда-то из кустов ко мне уже бежал полицейский. Сказал, что я "дофоткался", придется отдать камеру и пойти с ним. Конечно, сдаться ему – неплохой вариант оказаться поближе к Медведеву, но все же хотелось вечером попасть домой. Поэтому я наивно просил меня отпустить, а полицейский ругался, что я снимаю "важный объект" и отпустить меня уж никак нельзя. Так мы с ним и спорили, пока не подошел человек в штатском. Он узнал, в чем дело и попросил сотрудника меня отпустить. А мне сказал, чтобы я просто больше тут не снимал. Пронесло.

Фото, которое не удалось, № 4: Медведев на алтайской земле

Так вот и получилось, что "встречающие" хорошо поработали: подобраться к Медведеву, и уж тем более снять его прибытие, было невозможно. Все что мне оставалось делать, это ходить вокруг да около по морозу и искать подходящее место, чтобы попробовать хоть что-то сфотографировать. И избегать полицейских, которые теперь стали смотреть на меня еще с большим подозрением. Я даже придумал себе тактику, чтобы попасть все-таки в итоге домой: если правоохранитель пристально на меня смотрит, говорит что-то напарнику и они смотрят на меня уже вдвоем – надо срочно менять дислокацию.

Вскоре на вокзале раздалось объявление, что "на первый путь прибывает поезд № 901". Это был спецсостав Медведева.

Несколько минут спустя откуда-то сбоку показался караван автомобилей с мигалками: кортеж с премьер-министром отправился в путь. Хотя бы это мне, кстати, частично снять удалось.

Что ж, вот так Дмитрий Анатольевич и прибыл в Барнаул. К сожалению, увидеть его и тем более сфотографировать у меня не получилось. Но зато удалось в первый снежный день прогуляться по вокзалу, пообщаться с полицейскими, побегать от них и чуть не лишиться редакционной камеры. Я отправился домой греться, а Медведев – обсуждать с Томенко реализацию нацпроектов в Алтайском крае. Такие дела.

Читайте также в сюжете: Медведев в Алтайском крае

Комментарии

14.11.2019 10:35
- гость -

прячутся от людей

14.11.2019 10:41
- гость -

Да ладно, не переживайте. Хорошие фотки, хороший рассказ.

14.11.2019 10:47
- гость -

сколько еще месяцев будут обмусоливать это?

14.11.2019 10:59
- гость -

А его действительно ждали?

14.11.2019 11:41
- гость -

Зачем ты сюда приехал?????????? Столько неудобств создал людям

14.11.2019 11:41
- гость -

Ну а что? Действительно,редкое явление местному народу )Я тоже на сайт Катунь24 заходил через веб камеру посмотреть.

14.11.2019 11:42
- гость -

Странно

14.11.2019 12:10
- гость -

Создается впечатление, что коррам просто нечем заняться, раз рыскают по ночным вокзалам в поисках материала.

14.11.2019 12:24
- гость -

так фото своей жизни и не сделал...не убивайся главное!мы тебя все равно поддержим. может еще приедет как нибудь. держись! хорошего настроения!

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