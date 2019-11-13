Двое мужчин в Алтайском крае ножом и совком убили пенсионерку за 6 тысяч рублей

Двое жителей Красногорского района обвиняются в жестоком убийстве 77-летней пенсионерки, сообщает СК по региону.

В конце февраля 2019 года в одном из сел Красногорского района решили ограбить пожилую женщину. Один из злоумышленников являлся родственником пенсионерки, по этому они без проблем проникли в жилище.

Когда женщина отказалась отдавать деньги, преступники нанесли ей 15 ударов ножом в область груди и 7 ударов металлическим совком по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Мужчины забрали из дома 6 тысяч рублей и потратили их на спиртное.

В ходе следствия оба меняли показания и в итоге отказались признавать вину в убийстве и разбое, однако следствию удалось доказать обратное.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.