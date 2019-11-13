Мужчина разбитой бутылкой изуродовал бывшую жену. По закону ему грозит штраф

На жительницу Урюпинска напал бывший муж. Горлышком от разбитой бутылки он изуродовал лицо женщины, пишет "Лента".

Пострадавшая возвращалась домой с корпоратива, когда на нее напал мужчина. Он забрал бутылку, которую несла женщина, разбил ее и горлышком стал резать бывшую супругу.

На лицо женщине наложили 13 швов.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина заявила, что готова помочь пострадавшей, но только после составления письменного обращения. Парламентарий уточнила, что закон не сможет защитить женщину от побоев бывшего супруга, так как инкриминируемая ему статься не предусматривает лишения свободы.

"Скорее всего, ему будет назначен штраф. И пока нет закона против домашнего насилия, эффективно защитить ее от новых случаев мы не можем. Всю процедуру расследования агрессор будет на свободе", — добавила Пушкина.