В Кремле прокомментировали идею сделать 31 декабря выходным днем

Дмитрий Песков заявил, что не видит предмета для дискуссий в вопросе о том, нужно ли делать 31 декабря выходным днем, сообщает "Лента".

Он заявил, что поскольку решение уже принято, значит надо работать.

"Иногда каникулы получаются длиннее на один-два дня, иногда – короче", – добавил Песков.

В 2020 году россияне в новогодние праздники будут отдыхать с 1 по 8 января. Выйти на работу нужно будет девятого числа. Январские каникулы стали на два дня короче из-за того, что 30 и 31 декабря – будние дни.

31 декабря будет сокращенным рабочим днем. Согласно постановлению правительства, рабочий день будет сокращен на 1 час.