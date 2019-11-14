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В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли беременным делать прививку от гриппа

, ИА "Амител"
В ведомстве отметили, что вакцинация возможна только с разрешения врача
Прививка во время беременности защищает ребенка в первые месяцы жизни / Фото: etnamed.ru

Прививка во время беременности защищает ребенка в первые месяцы жизни / Фото: etnamed.ru

Среди респираторных вирусных инфекций самым опасным для беременных женщин и их будущих детей считается грипп, пишут "Аргументы и факты" со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что будущим мамам не только можно, но и рекомендуется сделать прививку от гриппа. Именно поэтому они включены в число граждан, которым проводится иммунизация бесплатно — вакцинация проводится во втором и третьем триместрах беременности. Делать прививку от гриппа в первом триместре нельзя.

При этом, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, вакцинация возможна только с разрешения врача. Так, прививку от гриппа нельзя делать тем, у кого есть аллергия на куриный белок, а также временные противопоказания: острые инфекционные заболевания и обострения хронических болезней.

Что касается опасений, то, как заверили в ведомстве, прививка во время беременности не влияет на основные показатели физического и нервно-психического развития ребенка. Более того, она снижает риск заражения младенца в течение первых месяцев жизни, поскольку антитела могут внутриутробно передаваться от матери плоду, в итоге у ребенка формируется пассивный противоинфекционный иммунитет. В ведомстве отметили, что это необходимо в виду того, что антивирусная терапия и вакцинация против гриппа не проводится у детей до шестимесячного возраста.

Также вакцинация во время беременности не влияет на характер и продолжительность последующей лактации, добавили в Роспотребнадзоре.

По данным Роспотребнадзора, в России из 1000 рождений 39 заканчиваются смертью младенца, если мать больна гриппом. При этом смертность детей, которые родились от неинфицированных гриппом матерей, составляет 7 на 1000 рождений. По статистике, число госпитализаций беременных женщин с гриппом увеличивается в зависимости от срока беременности: 1,4% — во втором триместре и 4,7% — в третьем. Самый непредсказуемый исход болезни наблюдается именно в третьем триместре, часто заболевание на этом сроке становится показанием для проведения кесарева сечения. Кроме того, частым осложнением гриппа является пневмония. Для ее лечения назначают сильные антибактериальные средства, но при беременности не все антибиотики разрешены к использованию. Это осложняет лечение пневмонии у будущих матерей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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