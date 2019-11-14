Медведев поручил решить проблему с горячей водой в алтайском селе Санниково

Премьер-министр России Дмитрий Медведев написал на своей странице во "ВКонтакте", что поручил губернатору Алтайского края Виктору Томенко в кратчайшие сроки решить проблему с горячей водой в селе Санниково.

В среду, 13 ноября, Медведев провел в Санниково совещание по улучшению качества жизни сельских жителей, а также осмотрел ряд социальных объектов села. Перед входом в дом культуры к премьеру подошла местная жительница Татьяна Кадукина, которая упала ему в ноги. По ее словам, в доме, где она живет, уже три года нет горячей воды, и попросила разобраться в ситуации.

Глава правительства внимательно выслушал ее и заверил, что просьба обязательно будет выполнена. После этого Виктор Томенко пришел к ней в гости и подробно расспросил, в чем заключается проблема. По приезду в Барнаул он созвонился с пенсионеркой и договорился о встрече. 14 ноября она должна приехать в столицу Алтайского края.

Региональный СК начал проверку по факту столь длительного отсутствия горячей воды в многоквартирном доме, который, к тому же, находится рядом с котельной.

После глава Первомайского района Александр Иванов прокомментировал amic.ru мольбы Татьяны Кадукиной к премьер-министру. По его словам, по вине обслуживающей организации, которая, возможно, оказывала некачественные услуги, или по решению собственников квартир в домах начали повально устанавливать водонагреватели. Поэтому сейчас, прежде чем подать горячую воду в дом, необходимо спросить мнение других собственников квартир – нужна ли им эта услуга.

Перед совещанием Медведев прогулялся по селу и пообщался с местными жителями. Об этом премьер также упомянул в соцсети.