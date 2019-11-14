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"Шарф поверх носа": медики посоветовали правильно выбирать одежду холодной зимой

, ИА "Амител"
Лучше одеть два небольших свитера, чем один толстый, и намазаться кремом
Детей нужно защищать, как в советские времена / Фото: makovetskye.com

Детей нужно защищать, как в советские времена / Фото: makovetskye.com

С наступлением холодов необходимо рационально подходить к выбору одежды, чтобы не допускать переохлаждения, рассказал Nation News семейный доктор Алексей Добровольский.

"Нужно понимать, какая температура на улице, и одеваться соответственно. Лучше одеть два небольших свитера, чем один толстый", — посоветовал Добровольский. Также стоит внимательно отнестись к выбору обуви — она должна быть теплой и не скользить.

"Те, у кого работа проходит на открытом воздухе, должны помнить, что нужно защищать открытые участки тела. Сделать это можно с помощью жирных кремов. И тут нужен не увлажняющий крем с водой, а именно питательный", — отметил медик.

Эксперт дал совет и людям, которые имеют хронические заболевания: "К примеру, у детей встречаются бронхолегочные проблемы. Родители должны помнить, что если можно не выходить в такой мороз, то лучше не ходить на улицу. Если же это необходимо, то детей нужно защищать, как в советские времена, и повязывать им шарф поверх носа и рта".

Прокомментировал Добровольский и аномальное похолодание в Сибири.

"Для тех, кто живет в Сибири такие морозы — не проблема, скорее неудобство доставляют бытовые моменты, к примеру, гололед. Понятное дело, что дети не должны играть в активные игры, а родители обязаны следить за тем, сколько времени ребенок находится на морозе. На взрослых людях такой мороз особо никак не сказывается, нужно просто помнить о разумности и сезонности", — подчеркнул он.

Напомним, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду. К примеру, в Алтайском крае 15 и 16 ноября ночные температуры составят -27...-34 градусов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

14.11.2019 08:10
Filin

Зачем свитер одевать? Его надевать надо

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