Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономики

Властям удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию, рассказал на саммите БРИКС в Бразилии президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Выступая перед участниками форума БРИКС, глава российского государства отметил, что ситуация в мировой экономике остается сложной. "Сказалось и применение недобросовестной конкуренции в мировой торговле: односторонние санкции, процветает протекционизм", – отметил Путин.
"В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков. Стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Благодаря этому удалось избежать сползания в рецессию", – добавил президент России.
При этом он считает, что в руководстве страны не считают достаточными нынешние темпы. А потому, как отметил Путин, в России власти стараются создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений. "Настойчиво работаем над упрощением регуляторных норм, выстраиваем современную инфраструктуру".
Комментарии
В 1929-33 гг. мир трещал по швам от великой депрессии, а в СССР в этот период был немыслимый экономический рост, индустриализация, прричем за счет внутренних ресурсов.
Так что это выступление российского "лидера" - детский лепет, а не речь государственного деятеля.
Без развития реального производства, лёгкой и тяжёлой промышленности наше стране кирдык. И именно государство должно заниматься строительством заводов, а не ждать пока мелкий бизнес разовьётся до крупного. У нас огромная страна и соответственно огромные потребности. Сейчас всё, начиная от трусов заканчивая телевизорами производится не у нас. Посмотрите вокруг, что из окружающих вас предметом изготовлено в России? Мы сейчас целиком зависимы от импорта.
Почему сейчас народ нищий? Да потому что ничего мы не производим, соответственно ничего не продаём. И самое страшное, что даже намёка нет на изменение в лучшую сторону.
Прирост продаж доширака ?
14.11.2019 09:54
- гость -
Почитай про голод в СССР 1932-1933. И не пиши больше ерунды.
14.11.2019 10:04
- гость -
Сейчас всё, начиная от трусов заканчивая телевизорами производится не у нас.
Бу-га-га. Только один пример.
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