Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономики

Властям удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию, рассказал на саммите БРИКС в Бразилии президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Выступая перед участниками форума БРИКС, глава российского государства отметил, что ситуация в мировой экономике остается сложной. "Сказалось и применение недобросовестной конкуренции в мировой торговле: односторонние санкции, процветает протекционизм", – отметил Путин.

"В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков. Стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Благодаря этому удалось избежать сползания в рецессию", – добавил президент России.

При этом он считает, что в руководстве страны не считают достаточными нынешние темпы. А потому, как отметил Путин, в России власти стараются создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений. "Настойчиво работаем над упрощением регуляторных норм, выстраиваем современную инфраструктуру".