Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономики

Властям удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию, рассказал на саммите БРИКС в Бразилии президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Выступая перед участниками форума БРИКС, глава российского государства отметил, что ситуация в мировой экономике остается сложной. "Сказалось и применение недобросовестной конкуренции в мировой торговле: односторонние санкции, процветает протекционизм", – отметил Путин.
"В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков. Стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Благодаря этому удалось избежать сползания в рецессию", – добавил президент России.
При этом он считает, что в руководстве страны не считают достаточными нынешние темпы. А потому, как отметил Путин, в России власти стараются создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений. "Настойчиво работаем над упрощением регуляторных норм, выстраиваем современную инфраструктуру".
Комментарии
В 1929-33 гг. мир трещал по швам от великой депрессии, а в СССР в этот период был немыслимый экономический рост, индустриализация, прричем за счет внутренних ресурсов.
Так что это выступление российского "лидера" - детский лепет, а не речь государственного деятеля.
Без развития реального производства, лёгкой и тяжёлой промышленности наше стране кирдык. И именно государство должно заниматься строительством заводов, а не ждать пока мелкий бизнес разовьётся до крупного. У нас огромная страна и соответственно огромные потребности. Сейчас всё, начиная от трусов заканчивая телевизорами производится не у нас. Посмотрите вокруг, что из окружающих вас предметом изготовлено в России? Мы сейчас целиком зависимы от импорта.
Почему сейчас народ нищий? Да потому что ничего мы не производим, соответственно ничего не продаём. И самое страшное, что даже намёка нет на изменение в лучшую сторону.
Прирост продаж доширака ?
14.11.2019 09:54
- гость -
Почитай про голод в СССР 1932-1933. И не пиши больше ерунды.
14.11.2019 10:04
- гость -
Сейчас всё, начиная от трусов заканчивая телевизорами производится не у нас.
Бу-га-га. Только один пример.
В сентябре 2006 года был открыт российский завод LG Electronics (пос. Дорохово Рузского района Московской области, 86 км от Москвы) — один из самых крупных заводов компании в мире, самый большой завод в Европе по производству бытовой техники и электроники. Предприятие производит жидкокристаллические и плазменные телевизоры, домашние кинотеатры, мониторы, холодильники, стиральные машины, а также комплектующие.
14.11.2019 10:21
- гость -
Отверточная сборка, даже обезьяны с этим справятся.
14.11.2019 10:21
- гость -
И вся компонентная база привозная, и ПО, и производство по лицензии.
гость 9:54
От голода и мы уже не застрахованы. Но уже не по природным, а по вполне себе социально-экономическим пречинам.
Правда есть Росрезерв, но он небеспределен.
Только обезьяны и пишут везде про отверточную сборку. Когда других аргументов у них нет.
"Платы для ТВ производят здесь же, на втором этаже цеха, в отдельном чистом помещении. Правда, производством плат занимается не сама LG, а её корейский партнёр Dong Yang Electronics. Вообще на территории завода работают девять подрядчиков LG, занимающиеся изготовлением различных компонентов. Что же касается плат, то оно, в общем-то, такое же, как и везде. На вход подаются текстолитовые заготовки, на которые с обеих сторон робот наносит в нужных местах паяльную пасту. Тут же автомат оптического контроля проверяет правильность нанесения пасты. Затем будущие платы попадают в длинные ряды машин поверхностного монтажа, которые вытаскивают из особых лент мелкие детали и крепят их к плате. Крупные детали вроде разъёмов устанавливаются вручную."
Для скорости российской экономике не хватает дать пенделя.
14.11.2019 10:42
- гость -
Комплектующие все равно привозные, и оборудование тоже.
Опять говорил что нет времени на раскачку?
14.11.2019 10:42
- гость -
Сколько за комментарий платят?
Комплектующие все равно привозные, и оборудование тоже.
И чё? США с Европой тоже почти всё своё высокотехнологичное микрооборудование производят в Азии, как это ни странно. Даже для военных целей.
14.11.2019 10:04
- гость -
всё бы ничего, да в Советском союзе строило ГОСУДАРСТВО, а сейчас государство.
космодром Восточный яркий пример этому
14.11.2019 11:12
- гость -
В чем особые отличия?
Одну очередь Байконура СССР строил 7 лет - 1954-1960.
В 1929-33 гг. мир трещал по швам от великой депрессии, а в СССР в этот период был немыслимый экономический рост,
Да, вот только от голода 32г в совке умерло 5 - 7 миллионов человек..
В США в это время умерло от голода не меньше. Хотя, Вам этого, конечно же, не рассказывали.
СССР в этот период был немыслимый экономический рост, индустриализация, прричем за счет внутренних ресурсов.
Хочешь побыть этим внутренним ресурсом?..
Да, вот только от голода 32г в совке умерло 5 - 7 миллионов человек..
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Це по данным "специалистов-историков западных научных центров".Результаты этих "глубоких исследований" опубликованы в пиндосской википедии.Только совсем недавно люди узнали "правду".Особенно,эта "правда проняла украинцев,они даже музей голодомора создали.Спустя 80 лет.Затем от возмущения устроили майдан.Настало время создать свою российскую википедию о миллионных жертвах пиндосской великой депрессии,о расовой сегрегации при которой были отдельные места для белых и отдельные для чёрных.
С этой парочкой вертикальновластвующих мы уже стали ресурсом. Только не для своей страны, а для транснациональных финансистов.
Сегодня, худо-бедно, денег хватает на поддержание приемлемого уровня потребления. И дань (свыше 40$ за баррель) относительно терпима. Но в кризис эта дань может быть увеличена, для поддержания финансовой стабильности в мире. Что тогда будет в России? То-то и оно.
"..ответственно относимся.., поддерживаем стабильность.., стремимся содействовать..., настойчиво работаем.."
Кароч: поднимаемся скален, встаём в позу бегуна на низком старте и...готовимся к рывку!
С этой парочкой вертикальновластвующих мы уже стали ресурсом.
Да ладно. До жизни людей в период советской индустриализации и колхозации нам еще далеко.
Что он несёт?! Экономика страны в рецессии уже почти шесть лет.
Единственно для кого созданы комфортные условия, это для номенклатуры и силовиков.
Вообще болтовня пошла такая, как будто в поздний совок вернулся, рожь колосится, чугун льётся, прогрессивно настроенная молодежь протестует и проч.
12:56
Не так далеко, как Вам кажется.
"...ситуация в мировой экономике остается сложной..."
"В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам..."
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Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники!..(с)
Португалию то догоним?
Нет, не верю, что избежали мы рецессии. Не верь тому, кто говорит красиво. В речах красивых кроется обман. Лишь небольшая часть рецессии не видит, а основная часть народа рецессией захвачена давно. И потому народ на выборы не ходит и власть у нас не легитимна уж давно. Я отвечаю за дела и за свои слова, а Путин нет. Вот например избрали МЭРА города Новосибирска. А кто избрал? Проголосовали "ЗА" 10% избирателей, а остальным Он не нужен и Они Ему не нужны и я среди этих ненужных (проверено). А почему мы не нужны друг другу? Да потому, что система такая, А кто её создал ежу понятно. Система состоит из свода Законов. Чем больше законов, тем хуже система.Чувство меры не вижу ни у МЭРА ни у Президента.
Посмотрел ролик Шария о принятии закона о продаже земли на Украине.Вывод:к власти на Украине пришли слуги народа.Непонятно какого...
14.11.2019 10:21
- гость -
В сентябре 2006 года был открыт российский завод LG Electronics
Бу-га-га...сейчас 2019 г.