На Урале пенсионный фонд оштрафовал бизнесменшу за бесплатные обеды для рабочих

Руководителя группы компаний "Спантекс" Наталью Филиппович оштрафовали на 250 тыс. рублей за то, что она организовала бесплатное питание для 50 сотрудников, пишет уральская "Комсомольская правда".
Филиппович занимается бизнесом больше двадцати лет. У нее свое производство медицинского оборудования, продукции для инвалидов и строительных материалов. Однажды она заметила, что ее сотрудники, которые работают в цехах, не обедают.
"Чаще всего ели только те, у кого были семьи. Все остальные мужчины и даже женщины могли пропустить обед, забыть про него, либо питались не пойми чем. Я подумала, что нужно всех уровнять как-то. Заключила договор на поставку обедов с одним ИП. Выходило 48 тысяч в месяц", – рассказала Филиппович.
На производстве каждый день начали бесплатно кормить по 50 человек. Но однажды на предприятие пришли сотрудники пенсионного фонда. Ревизоры сразу обратили внимание на накладную по поставке обедов. Сказали, что так быть не должно и расходы на еду вначале нужно было включать в зарплату, а затем вычитать их.
"Они сочли, что мы уклоняемся от выплаты в пенсионный фонд. По идее, мы должны были не обед давать, а начислять 150 рублей работнику, чтобы он потом покупал обед", – уточнила Филиппович.
В итоге контролеры оштрафовали женщину на 250 тыс. рублей. Предпринимательница эту сумму уже оплатила и сейчас продолжает кормить рабочих бесплатным обедом, но уже по правилам.
Комментарии
Легко отделались- за такую "благотворительность" в пендосии или гейропе посадили бы.
идиотизм процветает
Предпринимательница эту сумму уже оплатила и сейчас продолжает кормить рабочих бесплатным обедом, но уже по правилам.
а по правилам обед уже дюже не бесплатный
из начисленных за обед 150 рублей работник заплатит 19,5 НДФЛ,
кроме того сверх 150 рублей работодатель заплатит 33,0 в ПФР, 7,65 на ОФМС и 4,35 на больничные
так победимЪ
а чё так мелко, давайте спецодежду тоже в зарплату, а потом работник её какбы покупает, и станки на которых работает туда-же и инструмент и сырьё и электроэнергию и отопление и всё остальное - по максимуму!
Пенсионный фонд начал налоги собирать? Так то получается, что все рассеяне уклонисты!
Амик, вы же приличная пресса, пишите грамотно заголовки. В ПФР мы не платим налоги, налоги мы платим только в налоговую. В ПФР пенсионные отчисления, а в соц.страх социальные отчисления
Твою ж мать! С СМСок с которых по всей стране на лечение детей собирают, ПФР тоже свою долю урывает? Или я зря это написал?
Ну как тут не вспомнить ставшее классическим:"Денег нет, но вы держитесь", после чего гражданам израиля были назначены пенсии от 50 тыс. рублей, как "жертвам русского деспотизма и нацизма".
В месяц тремя тысячами рублей облагодетельствовала народ, а от государства утаила 1260 рубликов.
Конечно преступница, по закону, а по совести нужно было искать другие "законные" варианты. А где у неё главбух?
Все таки гуманное у нас государство. Посадить нужно было такую предпринимательницу. Смотри-ка людей обедом решила накормить, а Вексельберг яхту уже год как не менял.
А в епархиях тоже бесплатно кормят своих сотрудников и учащихся. И из зарплаты не удерживают. Пенсионный фонд - фас.
Суть в том, что главное при путинизме, это чтобы все регулярно скидывались на общак для его банды, со всех видов действий и с каждого рубля. Платишь в сберкассе штраф, коммуналку, процент заплати, переводишь с карты на карту более 3,5 тыс. руб., процент заплати и т.д. Им не нужно, чтобы рабочие бесплатно обедали, им нужно, чтобы с этих обедов доля в общак стекалась, чтобы могли бесплатно обедать матвиенки яровые медведевы писковы путины вротенберги-вексельберги и остальная банда согласно распределению ролей в преступном сообществе.
в епархиях тоже бесплатно кормят своих сотрудников и учащихся. И из зарплаты не удерживают. Пенсионный фонд - фас.
Епархия находится вне государства и освобождена от всех видов налогов и платежей.
Ты - вассал господина и должен платить оброк. Епархия - союзник господина, помогающий ему на идеологическом фронте, чтобы ты усвоил, что власть от бога и безропотно платил оброк.
Пенсионные отчисления - именно налоги. Только ПФР как-то не имеет права следить за расходами предпринимателей без налоговой, потому, что именно по декларации идет расчет. Тогда, действительно, надо штрафовать за бумагу в туалете, воду в кране, спецодежду, бесплатное рабочее место, кабинку, доставку на обьект...
Не страна, а цирк
В ПФР мы не платим налоги, налоги мы платим только в налоговую. В ПФР пенсионные отчисления, а в соц.страх социальные отчисления
ага, туда отчисляет работодатель ненодачисляя 30% на зарплату работникам....
14.11.2019 10:43 - гость -
Может ты удивишься, но епархии не освобождены от налогов. У них даже есть свидетельство, то являются крупнейшим налогоплательщиком. Это вам бывший сотрудник говорит, то есть я.
14.11.2019 12:05
- гость -
удивлен, так как это идет в разрез с НК РФ...
Земельный налог
НК РФ Статья 395. Налоговые льготы
1. Освобождаются от налогообложения:
4) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения;
Налог на имущество организаций
НК РФ Статья 381. Налоговые льготы
Освобождаются от налогообложения:
2) религиозные организации - в отношении имущества, используемого ими для осуществления религиозной деятельности;
Епархия находится вне государства и освобождена от всех видов налогов
В этом случае да))
14.11.2019 12:22 - гость -
Я не витала НО РФ, а вот уставные документы организации в руках держала.
Идиоты одним словом, им какая разница как ИП кормит своих работников. Бред. Уже не знают как ещё содрать деньги с бедных ИП.