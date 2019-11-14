На Урале пенсионный фонд оштрафовал бизнесменшу за бесплатные обеды для рабочих

Руководителя группы компаний "Спантекс" Наталью Филиппович оштрафовали на 250 тыс. рублей за то, что она организовала бесплатное питание для 50 сотрудников, пишет уральская "Комсомольская правда".

Филиппович занимается бизнесом больше двадцати лет. У нее свое производство медицинского оборудования, продукции для инвалидов и строительных материалов. Однажды она заметила, что ее сотрудники, которые работают в цехах, не обедают.

"Чаще всего ели только те, у кого были семьи. Все остальные мужчины и даже женщины могли пропустить обед, забыть про него, либо питались не пойми чем. Я подумала, что нужно всех уровнять как-то. Заключила договор на поставку обедов с одним ИП. Выходило 48 тысяч в месяц", – рассказала Филиппович.

На производстве каждый день начали бесплатно кормить по 50 человек. Но однажды на предприятие пришли сотрудники пенсионного фонда. Ревизоры сразу обратили внимание на накладную по поставке обедов. Сказали, что так быть не должно и расходы на еду вначале нужно было включать в зарплату, а затем вычитать их.

"Они сочли, что мы уклоняемся от выплаты в пенсионный фонд. По идее, мы должны были не обед давать, а начислять 150 рублей работнику, чтобы он потом покупал обед", – уточнила Филиппович.

В итоге контролеры оштрафовали женщину на 250 тыс. рублей. Предпринимательница эту сумму уже оплатила и сейчас продолжает кормить рабочих бесплатным обедом, но уже по правилам.