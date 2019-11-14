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Где в Барнауле купить новый автомобиль с максимальной скидкой

, ИА "Амител"
16 ноября в автоцентрах АНТ пройдет большая распродажа, где покупателей ждут подарки – зимняя резина и автосигнализация

Где и когда выгодно купить новый автомобиль? Ответ прост: в автоцентрах АНТ. Именно здесь можно приобрести популярные автомобили с максимальными скидками и по наиболее выгодным условиям. Только 16 ноября 2019 года во всех автоцентрах АНТ – большая распродажа на весь склад автомобилей брендов Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Infiniti и Datsun****, среди которых каждый покупатель сможет с легкостью подобрать подходящий вариант.

Идеальные автомобили для сибирской зимы

Мечтали о Hyundai Creta Rock Edition****? Отличный выбор – тем более что эта модель имеет полный набор зимних опций, включая обогрев задних сидений, подогрев рулевого колеса, электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателей.

Всегда желали стать обладателем "нафаршированного" технологиями Nissan X-Trail****? Для алтайской зимы это особенно актуально: интеллектуальная система all-mode 4x4-i**** позволяет не только штурмовать любые косогоры, но и мгновенно подстраивается под дорожную ситуацию, будь то снег, лед или лужи.

От семейных до премиальных вариантов

Задумались о семейном автомобиле? Mitsubishi Outlander**** оптимально подойдет для семьи, позволяя легко решать любые повседневные задачи: отвезти детей в школу, съездить за покупками или отправиться всем вместе за город на выходные.

Нужен премиальный кроссовер Hyundai Santa Fe****? А может быть, "здоровяк" Infiniti QX80 New****? Или что-то из дружной семейки Mitsubishi: Pajero, Pajero Sport, Outlander, Eclipse Cross, L200, ASX****? А может, смотрите в сторону седанов? Пожалуйста: Datsun on-DO**** или мегапопулярный  Hyundai Solaris****. Нравятся хетчбеки? Тогда Datsun mi-DO****.

 

Поэтому если вы задавались вопросом, когда и где обменять старый автомобиль или приобрести новый, время пришло: ждем вас 16 ноября в автоцентрах АНТ с 9:00 до 16:00.

Выгодный кредит и зимний комплект в подарок

Кроме того, 16 ноября будут доступны выгодные кредитные предложения со ставкой от 0,1%*. А, например, "Сетелем банк" предоставит -1% от ставки в рамках дня рождения Сбербанка.***

Кстати, сюрпризы на этом не заканчиваются: при приобретении автомобилей Nissan, Mitsubishi, Hyundai, Infiniti и Datsun вы получаете зимний комплект в подарок.*

А если вы выбираете автомобиль для бизнеса, специалисты автоцентра найдут оптимальное решение по финансированию, которое наилучшим образом будет соответствовать вашим потребностям (сделают предложение по покупке автомобиля в лизинг).

Не упустите большую распродажу автоцентров АНТ! Встречайте Новый, 2020 год на новом автомобиле!

Автоцентры АНТ в Барнауле
Павловский тракт, 249 е, тел. 28-22-22 (бренды Nissan, Datsun, Infiniti);
Павловский тракт, 251 д, тел. 29-00-29 (бренд Mitsubishi), 29-00-20 (бренд Hyundai)
Сайт 

*Подробности акции в Автоцентрах АНТ. Количество акционных предложений ограничено. Предложение действует на автомобили в наличии. Организатор акции: ООО "АНТ 2000", ООО "АНТ Импорт", ООО "АНТ Холдинг".
**Услуги кредитования по программе Nissan Finance осуществляется АО "РН БАНК" (лицензия Банка России №170 бессрочная). Действительно для приобретения физлицами автомобилей Nissan Murano, X-Trail, Qahsqai 2019 г.в. и рассчитано из следующих условий: аванс от 70% цены автомобиля; сумма кредита – от 100 000 руб.; валюта – рубль РФ; срок кредита – 2 года; процентная ставка – 0,1% годовых; возврат кредита – ежемесячные (аннуитетные) платежи; обеспечение возврата кредита – залог приобретаемого автомобиля; оплата страховых премий в кредит по договору страхования от Н/С и болезней с ООО "СК КАРДИФ" (лицензии ЦБ РФ CИ № 4104 и СЛ № 4104, выданы 18.07.2018) и договору КАСКО по любой программе "Nissan Страхование" сроком на 1 год. Действительно до 30.11.2019. Подробности – на www.nissan.ru. Не является публичной офертой.
*** Скидка 1% на ставку доступна по автокредиту "Сетелем Банк" ООО, при его оформлении с 11 по 17 ноября 2019 года. "Сетелем Банк" №лицензии 2168 от 27.06.2013.

****Ниссан, Митсубиши, Хендэ, Инфинити, Датцан, Хендэ Крета Рок Эдишн, Ниссан Икс-Трейл, Олл-мод 4х4-ай, Митсубиши Аутлендер, Хендэ Санта Фе, Инфинити КьюИкс80 Нью, Паджеро, Паджеро Спорт, Эклипс Кросс, Эль200, ЭйЭсИкс, Датцан Он-До, Хендэ Солярис, Датцан Ми-До — прим. ред. 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

14.11.2019 10:37
- гость -

Санта хороша!

14.11.2019 11:18
- гость -


14.11.2019 10:37
- гость -
хундай за 3 ляма в топе? По цене нового прадо, мерса глс или x4?

14.11.2019 11:29
- гость -

14.11.2019 11:18
- гость -
Ну Прадо - да, можно за 3 купить, но GLS - от 5,5, Х4 - от 3,5

14.11.2019 11:30
- гость -

налетай раскупай стоять в пробках за дорого/богато

14.11.2019 11:43
Kimi

Да и прадо не 3, а 4 стоит ....

14.11.2019 11:52
?????? ???????????_odnoklassniki

14.11.2019 11:18
- гость -
Прада за 3 ляма будет с 4-х цилиндровым жрущим в городе под двацатку говнодвигателем 2,7 от камри, с которым перед каждым обгоном нужно креститься на три раза а также прилагается говносалон середины девяностых, раскачка до блевоты на поворотах по трассе. А также не забывайте что не всем требуется месить говны на автомобиле, особенно если для этого есть другая машина в семье. GLS улыбнуло, размер кашкая, да и не мерседес это, мерсы от 5 настоящие начинаются. Ну а Х-4 совсем мимо.

14.11.2019 12:29
- гость -

Куда я попал....тут толстые дяди меряются писюнами (кошельками), пойду почитаю новости про Медведева, что нам нищебродам остается еще делать..

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