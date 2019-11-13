Виктор Томенко сдержал обещание и позвонил пенсионерке из Санниково

Виктор Томенко после совещания в Барнауле созвонился с Татьяной Андреевной Кадукиной из села Санниково. Об этом глава региона рассказал на своей странице в Instagram.

История с упавшей в ноги к Медведеву женщиной быстро обошла соцсети и СМИ, хотя сама Кадукина позднее сказала, что неизвестный поставил ей подножку. Глава правительства остановил тех, кто мешал Татьяне Андреевне говорить, внимательно выслушал ее и заверил, что озвученный вопрос обязательно обсудят. После того, как пенсионерка смогла пробиться к Дмитрию Медведеву и рассказать о своей проблеме, Виктор Томенко пришел к ней в гости и узнал, чем обеспокоена жительница села.

Губернатор пообещал Татьяне Андреевне разобраться в проблеме и позвонить ей после совещания.

Завтра женщина приедет в Барнаул, чтобы встретиться с главой региона.

Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в Алтайский край 12 ноября. В тот же день вместе с Виктором Томенко они обсудили реализацию нацпроектов в Алтайском крае.

13 ноября премьер-министр провел рабочее совещание в селе Санниково, на котором обсуждались перспективы развития медицинского кластера в Алтайском крае, а также решение мусорной проблемы в Бийске. Перед совещанием Медведев вместе с главой сельсовета прогулялся по селу и пообщался с местными жителями. Во время этой прогулки к нему и подошла Кадукина, которая рассказала, что три дома с 2016 года не получают горячую воду. Глава правительства поручил разобраться в проблеме. Позднее проверку по данному факту начал региональный СУ СК.