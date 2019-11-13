Сыну Рудковской и Плющенко угрожают убийством

Шестилетнему сыну российского фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской угрожают убийством, сообщает РЕН ТВ.

По имеющейся информации, угрозы ребенку поступали в социальных сетях. Неизвестная женщина долгое время писала мальчику проклятия и угрожала убийством.

"Да, есть такая история", – подтвердил информацию Плющенко, при этом отметив, что угрозы поступают длительное время.

Звездные родители шестилетнего Саши обратились в полицию. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. Кроме того, отмечается, что семейная пара обратилась за помощью к адвокату.