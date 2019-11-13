Кондуктор оттаскала девочку-подростка за волосы в барнаульском троллейбусе

В сообществе Barnaul22 ищут свидетелей конфликта, который произошел в троллейбусе маршрута № 6.

"Ищем свидетелей конфликта, произошедшего между девочкой-подростком и кондуктором, которая вцепилась девочке в волосы, и еще одна женщина-пассажир участвовала в этом", – пишет автор обращения.

Уточняется, что инцидент произошел 22 октября около половины одиннадцатого утра.

Также в сообщении поблагодарили молодую девушку, которая вступилась за ребенка.

В комментариях барнаульцы посоветовали посмотреть записи с камер, которые установлены в каждом троллейбусе.