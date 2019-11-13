Greenpeace предложил Минприроды отказаться от пакетов, ватных палочек и трубочек

Международная экологическая организация Greenpeace направила Минприроды РФ письмо с просьбой отказаться от изготовления одноразового пластика, сообщает "Газета.ру".

"Необходимо принять срочные меры по сокращению и предотвращению загрязнения территории РФ одноразовыми товарами", – говорится в сообщении.

В первую очередь специалисты предлагают запретить производство, оборот и реализацию одноразовых неизвлекаемых и трудноперерабатываемых товаров, упаковки немедицинского назначения.

Среди таких товаров пищевые контейнеры, ватные палочки на пластиковой основе, влажные салфетки, трубочки, пластиковые палочки для воздушных шаров, а также конфет.

Указанные предложения просят внести на рассмотрение в правительство РФ.