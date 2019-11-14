Минздрав назвал признаки здорового образа жизни

Употребление достаточного количества овощей и фруктов, физическая активность и отказ от курения являются главными показателями здорового образа жизни, рассказала главный внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина порталу "РИА Новости".

"Что такое здоровый образ жизни? Ведь это такое аморфное понятие. Кто такой, кто ведет здоровый образ жизни? Наши эксперты во главе с известнейшим профессором Шальновой Светланой Анатольевной... вывели основные пять показателей, которые составляют здоровый образ жизни, с помощью математики", — рассказала Драпкина на I всероссийской научно-практической конференции "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи".

Показатель с самым высоким коэффициентом, по ее словам, это отказ от курения. Также в перечень вошло употребление овощей и фруктов и отсутствие привычки пересаливать пищу.

Показателем здорового образа жизни является физическая активность и отказ от употребления алкоголя.