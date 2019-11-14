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Новости

Минздрав назвал признаки здорового образа жизни

, ИА "Амител"
Отметили, что в целом, это понятие аморфное
Фото: fiteria.ru

Фото: fiteria.ru

Употребление достаточного количества овощей и фруктов, физическая активность и отказ от курения являются главными показателями здорового образа жизни, рассказала главный внештатный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина порталу "РИА Новости".

"Что такое здоровый образ жизни? Ведь это такое аморфное понятие. Кто такой, кто ведет здоровый образ жизни? Наши эксперты во главе с известнейшим профессором Шальновой Светланой Анатольевной... вывели основные пять показателей, которые составляют здоровый образ жизни, с помощью математики", — рассказала Драпкина на I всероссийской научно-практической конференции "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи".

Показатель с самым высоким коэффициентом, по ее словам, это отказ от курения. Также в перечень вошло употребление овощей и фруктов и отсутствие привычки пересаливать пищу. 

Показателем здорового образа жизни является физическая активность и отказ от употребления алкоголя. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

14.11.2019 08:08
Filin

Хорошо хоть об отказе от мяса ничего не пишут

14.11.2019 08:11
- гость -

Употребление достаточного количества овощей и фруктов

еще пара месяцев и огурцы будут по цене мяса, а томаты дороже

14.11.2019 08:18
- гость -

14.11.2019 08:08
Filin

"Хорошо хоть об отказе от мяса ничего не пишут"

Видно на данный временной период с мясом в стране нормально!

14.11.2019 08:19
- гость -

14.11.2019 08:11
- гость -
Это всё, что вы знаете из овощей и фруктов?

14.11.2019 08:23
- гость -


14.11.2019 08:19
- гость -

а картошка, морковка, свекла, капуста, лук и чеснок у меня свои с сада. можешь назвать какие еще овощи ты покупаешь. с удовольствием почитаю

14.11.2019 08:27
- гость -

Так и сахар и и животные жиры вызывают целый букет заболеваний. Их ограничивать конечно же не следует. И вообще за весом следить надо.

14.11.2019 08:27
- гость -

Ну где! Где! Где новости о пробках в Барнауле??

14.11.2019 08:29
- гость -

Все хорошо в меру...
Запомните это и передайте своим потомкам

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