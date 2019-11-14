Следком проводит проверку по факту гибели двух людей на пожаре в Алтайском крае

По факту гибели на пожаре в селе Заводском Троицкого района следователи СК по Алтайскому краю начали проверку. После осмотра места возгорания были назначены все экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ночью 13 ноября в селе загорелся частный дом. Сообщение на пульт пожарной службы поступило в 2:51. К приезду подразделений МЧС уже горела крыша и стены. Огонь быстро распространился, так как дом был деревянным.

"Люди находились в доме на момент возгорания и, скорее всего, не заметили вовремя дым и огонь", – отметили в пресс-службе главка МЧС.

В тушении принимали участие восемь человек личного состава и пять автоцистерн.