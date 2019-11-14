Следком проводит проверку по факту гибели двух людей на пожаре в Алтайском крае

По факту гибели на пожаре в селе Заводском Троицкого района следователи СК по Алтайскому краю начали проверку. После осмотра места возгорания были назначены все экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает региональный СУ СК по региону.

Ночью 13 ноября в селе загорелся частный дом. Сообщение на пульт пожарной службы поступило в 2:51. К приезду подразделений МЧС уже горела крыша и стены. Огонь быстро распространился, так как дом был деревянным. Как отметили в пресс-службе главка МЧС, люди находились в доме на момент возгорания и, скорее всего, не заметили вовремя дым и огонь.

В тушении принимали участие восемь человек личного состава и пять автоцистерн.