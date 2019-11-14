В Барнауле продолжают высаживать деревья, несмотря на снег и мороз

Работники МУП "Горзеленхоз" в Барнауле продолжают восстанавливать посадки деревьев по гарантийным обязательствам. Высаживают, несмотря на снег и холод. В мэрии краевой столицы сообщают, что предстоит заменить еще более 50 высохших деревьев на центральных улицах и проспектах города. Это проспект Ленина, улицы Малахова, Профинтерна, Змеиногорский тракт и другие.
Деревья высаживают вместо неприжившихся растений, которые были посажены в 2017-2018 годах.
Как пояснили специалисты, посадку крупномерных деревьев с комом возможно производить круглый год. Предпочтительным сезоном является осенне-зимний период.
"В это время дерево наименее чувствительно к внешним воздействиям – оно находится в состоянии глубокого покоя. Благодаря этому резкое изменение среды обитания для него будет не столь критичным. Ком земли в промерзшем состоянии не рассыпается при транспортировке и не требует сложной упаковки", – говорится в сообщении на сайте мэрии.
Комментарии
Что не так?
Поскольку я большой знаток этой сферы, то скажу, что делать так, нельзя, потому что растениям холодно.
Надо выделенное бабло освоить. А в следующем году снова посадят...как бы хотелось, чтоб осваивателей бабла.
Остановитесь Уже все уехали
Ком земли в промерзшем состоянии не рассыпается при транспортировке и не требует сложной упаковки"
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Враньё! земля еще так не промерзла! И вообще надо бы знать когда происходит промерзание и на сколько.
"Враньё! земля еще так не промерзла! "
- Речь не про землю в лунке, речь про ком земли на корнях.
"Надо выделенное бабло освоить."
- Кто о чем, а этот комментатор судит по себе. Сам вор и другие по его мнению такие же.
Читаем статью - "Работники МУП "Горзеленхоз" в Барнауле продолжают восстанавливать посадки деревьев по гарантийным обязательствам. " Т.е. деревья поставщик меняет бесплатно по гарантии неприжившиеся деревья выборочно, а работники Горзеленхоза на окладе на окладе их высаживают.
Диагноз комментаторам - хохлизм головного мозга.
14.11.2019 11:25
- гость -
Батенька, да у вас хохлянка!