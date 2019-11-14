Александр Карлин наградил заринских школьников, спасших двух детей из горящей квартиры

Сенатор от Алтайского края Александр Карлин принял участие в торжественном награждении двух заринских школьников, которые спасли маленьких детей из горящей квартиры, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю. Мероприятие прошло в средней общеобразовательной школе № 3 города Заринска.

"Проект "Дети-герои" действует уже на протяжении шести лет. Каждый год мы награждаем молодых ребят, которые совершили мужественные, героические поступки. Ваши сверстники, учащиеся школы № 3, совершили именно такой поступок. Сегодня я выполняю личное поручение Валентины Матвиенко, чтобы вручить Сергею и Володе грамоты", – обратился Карлин к собравшимся в зале.

Двух школьников наградили почетными грамотами и подарками. "Особо хочется сказать спасибо родителям и педагогам за их вклад в воспитание и обучение юных героев, которыми мы особо гордимся", – отметил представитель 5-го отряда федеральной противопожарной службы Алексей Асыщенко. Также со словами благодарности обратились представители Росгвардии, администрации города и другие гости.

Напомним, 16 ноября 2018 года ребята увидели дым, идущий из окон квартиры на первом этаже многоэтажного жилого дома. Они решили узнать, что случилось. Подойдя к окну они разглядели очертания детей в дыму. Сергей и Владимир попытались найти помощь, но кроме сбежавшихся с ближайшего двора маленьких ребятишек рядом никого не было.

Мальчики начали уговаривать детей, чтобы те прыгали к ним, но из-за наличия решеток на окнах самостоятельно выбраться они не могли. Тогда школьники решили действовать самостоятельно. Владимир подсадил Сергея на карниз окна и тот начал вытаскивать детей через форточку и передавать их другу вниз. В итоге девочка (2009 года рождения) и ее брат (2011 года рождения) были спасены.