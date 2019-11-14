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Увеличивающие риск развития диабета факторы назвали в ВОЗ

, ИА "Амител"
Эксперты отметили, что замена сахара на мед ничего не меняет, если говорить о диабете
Всемирный день борьбы с диабетом отмечается 14 ноября / Фото: 24smi.org

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается 14 ноября / Фото: 24smi.org

Эксперт по диабету Всемирной организации здравоохранения Гойка Роглич рассказала, что сахарозаменители и курение значительно увеличивают риск развития диабета II типа, сообщает РИА "Новости".

"Нездоровая диета и недостаток активности являются основными факторами риска. Есть другие, но свидетельства в отношении них не такие сильные. К примеру, подобным фактором может стать курение. И если вы курите, то выше риск, что у вас разовьется диабет II типа", – сказала она.

По словам эксперта, не все те, у кого чрезмерный вес, болеют диабетом, но большинство тех, у кого выявлен диабет, страдают ожирением.

К факторам риска также относится плохая экология. Насчет употребления рафинированного сахара мнения экспертов расходятся, однако нездоровая диета и чрезмерное употребление сладкого ведут к ожирению, что значительно увеличивает риск диабета. Кроме того, недавние исследования, проводимые с искусственными сахарозаменителями, указывают на то, что их употребление может также увеличить риск развития диабета II типа у человека.

"Замена сахара на мед при этом ничего не меняет. Люди склонны думать, что замена сахара медом будет полезнее. Но метаболический эффект от них одинаковый. Люди заблуждаются насчет того, что мед полезнее сахара", – отметила Роглич.

По ее словам, в настоящее время разрабатываются новые лекарства и способы доставки инсулина в кровь, которые могут облегчить больным жизнь. При этом она не исключает, что в перспективе будет найдено лекарство и от диабета I типа, который считается генетическим.

"Я не думаю, что это произойдет очень скоро. Но есть прогресс в восстановлении мертвых бета-клеток поджелудочной железы при помощи стволовых клеток. Я буду очень удивлена, если это произойдет в ближайшие 10 лет, но я оптимистично смотрю на более отдаленное будущее", – рассказала эксперт.

Всемирный день борьбы с диабетом отмечается 14 ноября. Дата была учреждена в 1991 году Международной диабетической федерацией и ВОЗ в честь признания заслуг одного из открывателей инсулина Фредерика Бантинга, родившегося 14 ноября 1891 года. В настоящее время в мире насчитывается порядка 420 млн диабетиков. Из них 20 млн человек живут с диабетом I типа, и вынуждены постоянно принимать инсулин. Среди диабетиков II типа, в инсулине постоянно нуждаются порядка 65 млн человек.

В России от диабета страдают около 9 млн человек. Из них 90% имеют диабет второго типа, а оставшиеся 10% – инсулинозависимый диабет первого типа. Диабет второго типа развивается у человека, когда в его организме происходят метаболические нарушения, уничтожающие механизмы естественной регуляции уровня сахара в крови. Организм теряет чувствительность к инсулину – гормону, вырабатываемому поджелудочной железой для снижения высокой концентрации сахара. Следствием таких изменений становится рост сахара в крови, с чем в свою очередь связаны другие заболевания и воспалительные процессы в организме, затрагивающие важнейшие органы – сердце, почки, печень. Поэтому важно распознавать диабет на начальном этапе и принимать меры, не допускающие патологического развития болезни.

По данным ВОЗ, сахарным диабетом болеет каждый 500-й ребенок и каждый 200-й подросток. Чаще всего это инсулинозависимый диабет 1-го типа, в его основе лежит абсолютная инсулиновая недостаточность. Реже у детей встречается сахарный диабет II и прочих типов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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