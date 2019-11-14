Бывший глава Республики Алтай выведен из руководства реготделения "Единой России"

Реготделение "Единой России" в Республике Алтай провело ряд перестановок в составе руководства после конференции, которая прошла 12 ноября. По ее итогам состав отделения покинуло пять человек.

Экс-глава Республики Алтай Александр Бердников и бывший первый вице-премьер региона Роберт Пальталлер выведены из политсовета и президиума. Вместе с ними президиум покинули депутат госсобрания региона Михаил Терехов и бывший парламентарий Никита Санин. Из политсовета вышла активистка "Молодой гвардии" Алла Едешова.

Также делегаты избрали секретаря регионального отделения партии. На эту должность абсолютным большинством голосов была избрана член Совета Федерации Татьяна Гигель.

В президиуме политсовета отделения "Единой России" в Республике Алтай состоит 11 человек, в самом политсовете – 33 человека.

Что касается Александра Бердникова, то после своего увольнения экс-глава Алтая стал советником гендиректора по взаимодействию с регионами.