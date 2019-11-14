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Студенты АлтГТУ вышли в финал международного инженерного чемпионата

, ИА "Амител"
Осенний кубок соревнований был посвящен цифровой трансформации

Завершились отборочные этапы международного инженерного чемпионата CASE-IN* среди команд вузов Сибирского федерального округа.

Инженерный чемпионат CASE-IN  – международная система соревнований по решению инженерных кейсов. В студенческой лиге командное соревнование проводится в формате решения инженерных кейсов, посвященных реальным производственным проблемам и разработанных по материалам отраслевых предприятий. Чемпионат состоит из отборочных этапов, проходящих в вузах, и финала в Москве.

Проект входит в платформу "Россия – страна возможностей" и реализуется в соответствии с планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным распоряжением правительства Российской Федерации. Чемпионат входит в топ-15 олимпиад мира по версии рейтингового агентства RAEX*.

Цель чемпионата – выявление и поддержка самых перспективных учащихся по направлениям "Горное дело", "Электроэнергетика", "Геологоразведка", "Металлургия", "Нефтегазовое дело" и "Нефтехимия", а также содействие в получении ими практических знаний, опыта и новых компетенций.

Осенний кубок CASE-IN посвящен единой теме сезона 2019 года "Цифровая трансформация".

В отборочных этапах приняли участие 28 студенческих команд вузов Сибири. Они решали практический кейс "Цифровые перспективы развития Дальнего Востока", основанный на реальных производственных ситуациях, и защищали свои решения перед экспертной комиссией.

Абсолютным победителем отборочных этапов международного инженерного чемпионата CASE-IN студенческой лиги по направлению "Электроэнергетика" стала команда "Путь кабелей" в составе студентов энергетического факультета Алтайского государственного технического университета  им. И.И. Ползунова Екатерины Рассохиной, Ильи Павличенко и Никиты Таранина.

Вместе с ними в финале чемпионата, который пройдет в декабре в Москве, Сибирский федеральный округ представят студенты Иркутского национального исследовательского технического университета, занявшие второе место, и команда  Национального исследовательского Томского государственного университета, у которой третий результат.

*КЕЙС-ИН, РАЕКС – прим. ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

14.11.2019 11:23
Теория заговора.

Ребята молодцы - однозначно.

Никого не смущает: "Цель чемпионата – выявление и поддержка самых перспективных учащихся по направлениям "Горное дело", "Электроэнергетика", "Геологоразведка", "Металлургия", "Нефтегазовое дело" и "Нефтехимия""

Не робототехника, не автоматизация производства, не мех. обработка и т.д. и т.д.

Всё развитие направлено на выкачивание ресурсов

14.11.2019 11:30
- гость -

14.11.2019 11:23
Теория заговора.

Бггг! А погугли, кто побеждает на других чемпионатах для интереса.

14.11.2019 12:31
- гость -

Как победы так у политеха, а как успешная аттестация так АГУ....зато заливают свою божью росу во все щели, что самый престижный ВУЗ, а оказывается результаты показывает другой.

14.11.2019 12:32
- гость -

название у команды прикольное

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