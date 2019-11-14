Студент колледжа устроил стрельбу в колледже в Благовещенске: двое человек погибли

Студент 4-го курса устроил стрельбу по учащимся во время лекции в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В результате нападения двое погибли и трое пострадали.
Как сообщает ТАСС, один из погибших – сам стрелок. Оружие, из которого стрелял студент, было зарегистрировано на него.
ЧП произошло 14 ноября в 4:00 утра по московскому времени. Причины случившегося выясняют сотрудники полиции. Одна из них может заключаться в том, что опоздавшего студента-стрелка преподаватель не пустил на занятие, а вторая – в конфликте между учащимися.
По словам однокурсника, стрелявший был спокойным, никто от него такого не ожидал.
"Был тихий и спокойный парень, пришел в колледж с ружьем и начал стрелять. Учился на компьютерщика, ему лет 18-19", – цитирует его слова телеграм-канал breakingmash.
Как сообщает РИА "Новости", о стрельбе в учебном заведении полицейским сообщил молодой человек. Он подбежал к ним на улице и сказал, что неизвестный стреляет в колледже по людям. Все службы сразу были стянуты на место происшествия. Стрелка заблокировали в одной из аудиторий, а в это время полицейские обеспечили выход студентов и преподавателей колледжа.
Сейчас на месте происшествия развернут оперативный штаб.
Комментарии
То есть он вот так запросто прошел с пятизарядным ружьем?
Вот проблема где - кого взрастили родители.
Даже с хозяев собак спрашивают за их агрессивное поведение.
14.11.2019 10:59
- гость -
Оно достаточно компактное, чтобы спрятать под курткой