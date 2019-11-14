От заката до рассвета: как в Барнауле ночью очищают дороги от снега

Коммунальные службы Барнаула продолжают очищать городские улицы от снега, который обрушился на город. За двое суток вывезено более 7 тысяч кубометров снега.

Как пояснили в мэрии, основные работы по вывозу снега выполняются ночью, чтобы не мешать автомобилистам. В ночь с 13 на 14 ноября на линию вышло 111 единиц техники. Вывоз снега производился с проспектов Ленина (в границах площади Баварина и Нового рынка), Комсомольского, Красноармейского, Строителей, площадей Советов и Октября, улиц Попова (на участке от проспекта Космонавтов до улицы Г. Исакова), Пионеров, Сизова, Советской, Павловского тракта. За ночь вывезено 3,5 тысячи кубометров снега, использовано 166 тонн песчано-соляной смеси.

Полностью убрать центральные улицы от снега планируют в четверг, 14 ноября. После этого техника выйдет на менее загруженные дороги. Сначала обрабатывают наиболее опасные для движения участки – крутые спуски и подъемы, мосты.