От заката до рассвета: как в Барнауле ночью очищают дороги от снега

Коммунальные службы Барнаула продолжают очищать городские улицы от снега, который обрушился на город. За двое суток вывезено более 7 тысяч кубометров снега.
Как пояснили в мэрии, основные работы по вывозу снега выполняются ночью, чтобы не мешать автомобилистам. В ночь с 13 на 14 ноября на линию вышло 111 единиц техники. Вывоз снега производился с проспектов Ленина (в границах площади Баварина и Нового рынка), Комсомольского, Красноармейского, Строителей, площадей Советов и Октября, улиц Попова (на участке от проспекта Космонавтов до улицы Г. Исакова), Пионеров, Сизова, Советской, Павловского тракта. За ночь вывезено 3,5 тысячи кубометров снега, использовано 166 тонн песчано-соляной смеси.
Полностью убрать центральные улицы от снега планируют в четверг, 14 ноября. После этого техника выйдет на менее загруженные дороги. Сначала обрабатывают наиболее опасные для движения участки – крутые спуски и подъемы, мосты.
Комментарии
И это правильно... без пробок сегодня доехали по змеиногорскому
За двое суток вывезено более 7 тысяч кубометров снега.
а что считать в тоннах перестали уже?
Как-то плохо работали. В Индустриальном районе дороги как стиральные машины. В некоторых местах бугры достигают 40 см. Как ездить без заносов!!!
14.11.2019 11:41
- гость -
На кой черт его взвешивать?
На кой черт его взвешивать?
Правильно, с весами морочиться, а так рулеткой замерил, умножил,
и Уухх...! Ну или на"глазок " прикинул...))
14.11.2019 11:51
- гость -
А на кой черт его все прошлые годы взвешивали?
14.11.2019 12:45
- гость -
КТО??
4.11.2019 12:43
- гость -
Объем кузова грузовика известен
14.11.2019 13:00
- гость -
конь в пальто
поищи прошлогодние/позапрошлогодние новости на эту тему и ужаснись десяткам тысяч тонн снега вывезенным за ночь.
14.11.2019 12:43
- гость -
Просто брали среднюю плотность. умножали на объем. Фиг его кто когда взвешивает.
Малахова сегодня почищена с утра была.
14.11.2019 13:03
- гость -
конь в пальто
Это же когда искать надо?
"Коняки в пальто" тут уже давно нету.
Трудный ты какой то, докопался. Весовщик уволился, вот и не взвешивают.
Ферштейн??)))