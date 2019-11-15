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Нет у нас мусора. Почему жители алтайского села отказались платить за вывоз отходов

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Как мусорная реформа сделала всех ее участников заложниками "системы"
Фото: evening-kazan.ru

Фото: evening-kazan.ru

Более 30 жителей села Жуковка Павловского района отказались заключать договор на вывоз мусора с региональным оператором и платить за это деньги. Они заявляют, что никакого мусора не образуют: пищевые отходы скармливают животным, остальное сжигают в печи, крупногабаритный мусор вывозят на свалку сами. Региональный оператор напоминает, что по закону услуга должна быть оказана, а потому раз в месяц в село приезжает мусоровоз... и уезжает пустой. А местные власти разрываются между теми и другими, потому что у них нет денег на покупку контейнеров. Корреспондент портала amic.ru разобрался, кто прав в этой ситуации и что теперь будет с селом-бунтарем.

Почему люди не платят за вывоз мусора?

В Жуковке живет 288 человек. Но даже в таком небольшом населенном пункте, по замыслу федеральных чиновников, должна состояться мусорная реформа. Она заключается в том, что вывозить мусор от домов на полигоны должен региональный оператор, получивший этот статус по конкурсу. В Павловском районе им стало АО "ЭКО-Комплекс" (эта компания работает также в Барнауле, Первомайском, Тальменском и ряде других районов). Субподрядчиком регоператора в этом районе является ООО "Гринсити": вывозит мусор из сел на полигон. Проблема в том, что в нескольких малых селах нет баков для сбора отходов (почему, расскажем ниже).

Чтобы хоть как-то собирать мусор, регоператор и местные власти определили место временного накопления. Это просто небольшой участок прямо в селе, рядом с домами, куда жители должны приносить свои пакеты с отходами. Место никак не обустроено, не огорожено, нет даже таблички. Мусоровоз по графику приезжает сюда раз в месяц. Но люди не хотят бросать мусор просто на землю: он же будет там гнить, вонять, его растащат собаки, разнесет ветер. 

Вот, что написали в обращении к региональному оператору (АО "ЭКО-Комплекс") селяне: "... мы не будем заключать с вами договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, и просим вас не присылать счета по оплате услуг".

В четверг, 14 ноября, в село приехала делегация из журналистов, представителей регоператора и субподрядчика. На встрече с ними жители заявили, что никаких отходов у них вовсе нет. А если нет мусора, так за что они должны платить?

"Многие этот мусор сжигают, и пластик тот же, никуда не выбрасываем на улицу. А что не горит – на свалку вывозим. Никто у нас в селе контейнеров не поставил, а деньги с нас берут", – заявила местная жительница Галина Шубина, признав, что мусор все-таки есть, но им его проще самим на свалку близ села вывозить. 

Местный фермер Александр Чебаков добавляет: мусор убирать надо, но раз в месяц – это редко, минимум два раза в месяц нужно, а то и чаще. Он не подписывался под обращением, но соседей понимает: кому хочется платить "за воздух". На фото ниже – то самое место накопления, то есть просто небольшой пустырь.

Плата за вывоз в Павловском районе составляет 45,68 рублей с человека. Берут с каждого прописанного в доме/квартире. Как сообщили порталу amic.ru в "ЭКО-Комплексе", с 1 сентября, когда здесь начали оказывать услугу, жители задолжали 17,5 тысячи рублей. В компании напомнили, что по закону платить за эту услугу обязаны все физические и юридические лица. 

Подобная ситуация в селе Лебяжьем Павловского района. И оттуда тоже есть письменное обращение, только уже с подписью главы сельсовета. Он называет выставление счетов незаконным, вывоз два раза в месяц – слишком редким, а складирование пакетов на земле – антисанитарией. 

Почему тогда в село приезжает мусоровоз?

Потому что закон обязывает регионального оператора вывозить мусор из любого муниципалитета. 

"С 1 сентября мы работаем во всех селах района. Где-то есть мусорные контейнеры (объемом 1,1 кубического метра и 0,75 куб.м), где-то бункеры-накопители (7,6 "кубов"), а где их нет – места накопления. Я работаю по договору с региональным оператором, он дает мне задания на вывоз мусора из всех сел района. Мы должны исполнять договор и выезжать, даже если там нет мусора. Все автомобили оснащены ГЛОНАСС, нас проверяют и контролирующие органы. И мы делаем свою работу", – пояснила генеральный директор "Гринсити" Алена Боровченко.

Всего району нужно 500 площадок для сбора мусора. Пока их чуть более 150 (это около 100 баков и около 50 бункеров), но все их установил регоператор и подрядчик (так что они не в собственности муниципалитета). В этом кроется главная проблема всей мусорной реформы: покупать, обслуживать контейнеры должны местные и всегда безденежные власти. Понятное дело, найти в крошечной казне несколько миллионов на это просто неоткуда. 

В 2019 году краевое правительство выделило всем районам 80 млн рублей. Павловский получил около 3,2 млн, но чтобы их освоить, надо провести конкурс, найти подрядчика, то есть даже с деньгами быстро не получилось. Да и денег этих на все нужды не хватит. Как сказал в конце мая (с этого момента изменилось не многое) министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, на весь Алтайский край нужно почти 15 тысяч контейнеров, стоит это более 400 млн рублей. 

Но вернемся к нашему мусору. По словам Алены Боровченко, приезжают они в Жуковку раз в месяц не потому, что чаще не хотят. Например, в более крупных селах района (Прутское, Новые зори, Комсомольское) мусор вывозят раз в неделю. 

"Так рассчитали по норме накопления и количеству жителей Жуковки. Должно хватить и одного раза. Мы можем и чаще приезжать, вот только мусора на установленных площадках нет. Ездим-то пустые", – пояснила Боровченко.

А что говорят местные власти?

А местные власти мечутся между молотом и наковальней. С одной стороны – за отсутствие контейнеров спросят потом с них, с другой стороны – денег нет. У глав давно по этому поводу накипело, потому что в этой мусорной реформе всегда крайние они.  

"Лично я за вывоз мусора. Но у нас даже одного бункера нет. А делать мусорку посреди села мы тоже не станем", – сказала глава администрации Павлозаводского сельсовета Светлана Овсянникова.

С ней солидарны главы других малых сел, которые, узнав о визите делегации, тоже приехали высказаться. В Бурановке та же самая проблема: контейнеров нет, а деньги с людей спрашивают. 

"Мы пять лет боролись с мусором по селу, только-только людей приучили вывозить на свалку, а нам сейчас предлагают снова устроить мусорки прямо в Бурановке. Да не понесут люди мусор выбрасывать посреди села", – эмоционально рассказала глава администрации Вера Суханова.

Так и что делать-то?

Алена Боровченко в качестве временного решения проблемы предлагает выносить мусор не заранее, а в день приезда мусоровоза или накануне. Такой вариант ни селян, ни их глав не устраивает. Еще одно предложение – ставить бункеры на самой свалке, где привычнее. Но и тут есть аргумент: а за что человек будет платить, если он мусор и так сам на свалку привез.

Кстати, все эти свалки незаконные. В Павловском районе есть только один официальный полигон. Все остальные рано или поздно местным властям придется убирать за свой счет – этого тоже требует федеральный закон. 

Светлана Овсянникова считает, что сначала надо поставить контейнеры (когда на них найдутся деньги), а потом вывозить. А не наоборот.  

"Это дело доброе, мы готовы работать, средства только дайте, прежде чем такие законы принимать. Отладьте работу сначала там, где есть уже контейнеры. А так-то хорошо деньги собрать и кричать на местную власть, что мы ничего не делаем", – солидарна с ней Вера Суханова.

Получается замкнутый круг: люди не хотят платить без контейнеров, местные администрации их не могут купить, потому что денег нет, а регоператор и его подрядчики обязаны оказывать услугу и брать за нее деньги. У первых долги, которые они никак не могут понять, да еще и субсидии теперь не получить коммунальные. У вторых голова болит, что скоро с них спросят. Третьи не могут получить деньги за свою работу. Остается уповать на краевую, а лучше на федеральную власть и ждать, когда те "позолотят ручку". 

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.11.2019 07:01
- гость -

Кто может уважать чиновника. Все для людей

15.11.2019 07:25
- гость -

Когда им ввели налог на мусор, они стали меньше мусорить! Это недопустимо!

15.11.2019 07:34
- гость -

А в Лебяжке,что за южным тоже пару контейнеров на все село. Люди ставят мешки с мусором поям на дороге,который растаскивают собаки и кошаки.... мусорка раз в неделю приезжает и все это по огородам. За что платить????
Также,получаю на ребенка пособие аж целых 57 р в месяц. И за мусор на этого же ребенка плачу... даже на булку хлеба не остается...

15.11.2019 07:38
технарь

проверить окрестные овраги и найденные свалки рекультивировать за счет незаключивших договор.

слабо?

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