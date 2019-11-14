Алтайский ученый обнаружил новый вид огромных пауков, которые питаются другими пауками

Аспирант биофака АлтГУ, один из ведущих энтомологов Алтайского края и Сибири Александр Фомичев обнаружил очередной вид пауков, которые питаются в основном другими, более мелкими пауками, сообщает пресс-служба вуза.

Ученый отправился в экспедицию по долине реки Вахш в Таджикистане до границы с Афганистаном. Другая ветвь маршрута пролегла на юго-восток, в сторону предгорий Памира, затронув и основной массив Гиссарских гор.

Там он обнаружил примитивных мигаломорфных пауков, родственников огромных тропических пауков-птицеедов. Они относятся к семейству Palpimanidae, представители которого питаются исключительно другими пауками.

Впервые в Таджикистане Александр Фомичев нашел ядовитого для человека паука из семейства Sicariidae, укус которого может вызвать некроз. Обнаружил ученый и крошечного панцирного паука-карлика семейства Oonopidae.

Одним из наиболее интересных открытий таджикской экспедиции ученого АлтГУ является паук, принадлежность которого к какому-либо из известных науке семейств пока не ясна.

Сейчас Александр Фомичев планирует исследовать находки, которые он обнаружил во время экспедиции.