"Криминальный авторитет" из Камня-на-Оби звонил россиянам и вымогал деньги

Мужчина из Камня-на-Оби, представляясь по телефону криминальным авторитетом, вымогал деньги у жителей Ивановской и Томской областей, сообщает прокуратура Алтайского края.

"Мужчина освободился в 2017 году из мест лишения свободы и решил заработать. Он находил номера телефонов своих жертв в интернете и начинал требовать перечисления денежных средств на свой банковский счет, убеждая их, что он является криминальным авторитетом, и в случае непослушания у потерпевших и их близких будут серьезные проблемы, вплоть до физического устранения", – рассказали в ведомстве.

Один из потерпевших перечислил обвиняемому 65 тыс. рублей. Другие люди деньги не перечисляли и обратились в полицию.

После задержания псевдоавторитета в его доме был произведен обыск, обнаружен синтетический наркотик.

Подсудимый вину признал, ему назначено 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.