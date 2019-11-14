Дизтопливо в Алтайском крае может подорожать на 4-5 рублей на десятках заправок

На независимых автозаправках, которые не входят в сети АЗС "Роснефть" и "Газпромнефть", зимнее дизтопливо может либо исчезнуть, либо подорожать на 4-5 рублей за литр. Об этом в письме руководителю алтайского управления ФАС Степану Поспелову сообщил глава Алтайского топливного союза Юрий Матвейко.

Причина – диспаритет цен: сейчас компании "Роснефть" и "Газпромнефть" продают независимым АЗС дизптоливо в опте дороже, чем на своих АЗС в рознице. Как следует из письма, мелкооптовая цена литра составляет 49,6-49,8 рубля за литр, притом что сами сети на своих заправках продают его по 46,1-47,9 рубля за литр. При этом независимым операторам топливо нужно еще довезти до своих АЗС и заложить хотя бы минимальную наценку, чтобы оправдать расходы на зарплату, коммуналку и т. д.

"При таких высоких мелкооптовых ценах, с учетом стоимости доставки от нефтебазы и эксплуатационных расходов на АЗС, независимые АЗС будут вынуждены либо поднимать розничные цены на зимнее дизельное топливо на 4-5 рубля относительно сегодняшних цен, либо закрывать реализацию данного вида топлива", – говорит в письме.

Топливный союз просит Поспелова "принять меры в отношении сбытовых подразделений нефтяных компаний", чтобы соблюдались рыночные принципы, а также для устранения диспаритета цен ввести на ограниченный период мелкооптовые региональные цены, которые основаны на сложившихся потребительских расценках.

В топливном союзе уверены, что действующая ситуация нарушает права независимых топливных операторов и может привести к очередной волне банкротств АЗС.

"Кроме того, данная ситуация является стимулом для поступления в регион большого объема суррогатных нефтепродуктов, не соответствующих требованиям Технического регламента", – сообщается в письме.

Юрий Матвейко уже неоднократно говорил о том, что последствия могут быть печальными не только для самих предпринимателей, но и для населения и соцучреждений.

Сегодня в крае, по его данным, работает около 500 заправок, из них более половины независимые АЗС. Объектов "Роснефти" и "Газпромнефти" – порядка 120. В 20 районах края их нет вообще. Если независимые заправки продолжат разоряться и закрываться, пострадают жители и соцучреждения.