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"Страшную инфекционку" Барнаула отремонтируют и переупакуют к Новому году

, ИА "Амител"
В комплекс горбольниц № 11 и № 12 вложены десятки млн рублей бюджетных средств
Больница № 12 в Барнауле / Фото: Минздрав Алтайского края

Больница № 12 в Барнауле / Фото: Минздрав Алтайского края

В детском инфекционном отделении больницы № 12 города Барнаула завершается капитальный ремонт. Главный врач Иван Леер обещает полную переупаковку палат и медицинских кабинетов. Уже после Нового года здесь начнут принимать пациентов. А весной можно будет оценить качество благоустройства 10 гектаров больничного комплекса на углу ул. Малахова и Юрина. Специальная комиссия Министерства здравоохранения Алтайского края оценила ход работ на территории больниц.

Капитальный подход

Весной 2020 года зданию детского инфекционного отделения горбольницы № 12, которое специализировалось на группе кишечных заболеваний, исполнится 50 лет. Последний косметический ремонт прошел здесь 12 лет назад. Пациенты справедливо жаловались на условия, в которых приходилось лечить детей, а министр здравоохранения Дмитрий Попов признал, что медучреждения не должны быть в таком состоянии никогда.

В 2019 году из краевого бюджета оперативно выделили 32 млн рублей на первый капремонт детского инфекционного отделения городской больницы № 12. Пациенты, которые лечились здесь еще в начале года, не узнают обновленный корпус.

Что сделали:

  • заменили крышу;

  • утеплили и облагородили сайдингом стены;

  • смонтировали новые сети отопления и водоснабжения;

  • установили системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования;

  • поставили новые окна и двери;

  • стены покрыли свежей краской и плиткой приятных оттенков. Все можно мыть дезинфицирующими растворами;

  • благоустроили территорию.

"На втором этаже работы почти закончены: уже уложен линолеум. Капремонт закончится к Новому году", – говорит Иван Леер.

По словам главврача, детское инфекционное отделение полностью переупакуют: здесь появится новое медицинское оборудование, холодильники, мебель, на кроватях заменят матрасы. "В отделении будет красиво и комфортно. Оно по-прежнему рассчитано на 60 койко-мест. Пока же дети лечатся в инфекционном отделении горбольницы № 11", – добавил Леер.

Территория без луж и опасных тополей

Капитальный ремонт инфекционного отделения совпал с масштабным благоустройством территории городской клинической больницы №11 и городской больницы № 12 (всего 10 га), на финансирование которого выделены деньги из бюджета края.

"Подобного благоустройства территории не проводили со времен строительства больниц. Их строили на пустыре 50 лет назад, тогда же благоустраивали участки, – рассказал главный врач горбольницы № 11 Андрей Коломиец. – Поэтому все тополя были возрастные. Они регулярно ломались, угрожая людям и транспорту".

В рамках проекта по благоустройству из бюджета выделено 73 млн рублей. На эти средства посадили около 200 деревьев, еще 300 старых тополей заменили на березы, рябину, калину и другие деревья. Вдоль дорожек высажено 500 кустарников, и уже следующей весной они зацветут.

Еще на территории больниц уложили почти 28 тыс. квадратных метров асфальта, с нуля построена система водоотведения, которую успели протестировать в период осенних дождей. "Луж на территории нет, – отмечает Андрей Коломиец. – Все работы выполнены по ГОСТу. Установлены шлагбаумы, территория освещена и огорожена новым забором, устроена парковка на 300 машино-мест. Все сделано как положено".

Факт

В 2019 году в Алтайском крае благоустроены территории девяти больничных комплексов. Кроме горбольниц № 11 и 12 в региональную программу с бюджетом в 200 млн рублей попали Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства на ул. Гущина в Барнауле, горбольницы Новоалтайска, Славгорода, Рубцовска, три больницы Бийска.

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

14.11.2019 13:29
- гость -

Ну что сказать, отлично. Радуется душа, когда строят и строят не только магазины. Теперь надо разобраться с зарплатами медикам. Это первая причина, а не вертолет.

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