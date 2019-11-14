Медведев допустил диспансеризацию вахтовым методом

Глава правительства России Дмитрий Медведев допустил диспансеризацию в отдаленных регионах страны вахтовым методом, чтобы массово возить людей в поликлиники, сообщает РИА "Новости".
Ряд отдаленных регионов России, например, Камчатка, Тува, Приморский и Хабаровский края планируют организовать диспансеризацию на основе вахтового метода, таким образом тоже можно действовать, заявил Медведев на заседании кабмина в четверг, 14 ноября.
Премьер призвал сделать процесс удобным для граждан. Он подчеркнул, что это добровольное дело, но нужно создать условия, в том числе возможность делать это в выходной день или вечером.
"В сельских территориях людей надо возить в поликлиники и обратно, активнее использовать мобильные медицинские бригады. Я знаю, что для ряда территорий, местностей больших и удаленных планируют организовать диспансеризацию на основе вахтового метода. Наверное, можно и таким образом поступить", – подчеркнул Медведев.
Комментарии
Гигант мысли.
а если будет подозрение на что-то то дальше то что? что деспанцеризиемуму делать? или на этом интерес кончится?
На этом интерес и кончится. А дальше - спасение утопающих дело самих утопающих, особенно в отдалённых районах сельской глубинки.