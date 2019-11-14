Медведев допустил диспансеризацию вахтовым методом

Глава правительства России Дмитрий Медведев допустил диспансеризацию в отдаленных регионах страны вахтовым методом, чтобы массово возить людей в поликлиники, сообщает РИА "Новости".

Ряд отдаленных регионов России, например, Камчатка, Тува, Приморский и Хабаровский края планируют организовать диспансеризацию на основе вахтового метода, таким образом тоже можно действовать, заявил Медведев на заседании кабмина в четверг, 14 ноября.

Премьер призвал сделать процесс удобным для граждан. Он подчеркнул, что это добровольное дело, но нужно создать условия, в том числе возможность делать это в выходной день или вечером.

"В сельских территориях людей надо возить в поликлиники и обратно, активнее использовать мобильные медицинские бригады. Я знаю, что для ряда территорий, местностей больших и удаленных планируют организовать диспансеризацию на основе вахтового метода. Наверное, можно и таким образом поступить", – подчеркнул Медведев.