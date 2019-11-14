За убийство поясом от халата рубцовчане получили на троих 38 лет колонии

Трое жителей города Рубцовска признаны виновными в убийстве знакомого и сокрытии его тела, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
"В конце ноября 2018 года в одном из частных домов Рубцовска компания распивала спиртное. Находящаяся в состоянии алкогольного опьянения 27-летняя женщина стала предъявлять претензии 31-летнему знакомому в том, что он накануне уронил ее маленького ребенка", – рассказали в ведомстве.
Женщина совместно с 23-летней хозяйкой дома и еще одним мужчиной, находящимся в компании, задушили потерпевшего поясом от халата. После они расчленили его тело и избавились от улик.
Суд назначил женщинам 10 и 13 лет лишения свободы, а мужчину приговорили к 15 годам колонии строгого режима.
Комментарии
А почему бабам меньше. Только по половому признаку, да?
как зарулем - так баб и мужиков ненадо делить. почему автоледи и т.д. а как сроки давать - так сразу же дележка появилась. Так и живем....