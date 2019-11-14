Прокуратура выявила нарушения районных властей после ДТП с восемью погибшими на Алтае

Алейская межрайонная прокуратура завершила проверку в связи с резонансным ДТП на трассе Барнаул – Рубцовск, в котором восемь человек погибли и еще восемь пострадали, сообщает прокуратура Алтайского края.

"В деятельности администрации Алейского района, МКУК "Информационно-методический центр" администрации района и его комитета по образованию выявлены нарушения о лицензировании при осуществлении перевозок, порядка прохождения предрейсового медицинского осмотра и правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

По результатам проверки в отношении директора "Информационно-методического центра" возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ* (на рассмотрении). А главе Алейского района, как учредителю и руководителю структурных подразделений администрации, внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения.

Устранение нарушений находится на контроле в Алейской межрайонной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор провел внеплановую проверку перевозчика. Автобус осуществлял служебную перевозку пассажиров, однако соответствующая лицензия отсутствовала. Позже глава союза страховщиков Игорь Юргенс отметил, что пострадавшие пассажиры и родственники погибших получат выплаты несмотря на то, что автоматизированная система АИС НССО не содержит данных о договоре ОСГОП в отношении микроавтобуса Fiat Ducato.

Жуткая авария произошла 26 октября на 74-м километре автодороги Барнаул – Рубцовск. Водитель автомобиля Nissan Presage, который ехал со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. В результате ДТП погибли восемь человек и еще восемь получили травмы различной степени тяжести. В микроавтобусе Fiat Ducato из Алейского района ехали участницы ансамбля "Сударушки", которые собрались впервые за долгое время, чтобы посетить фестиваль в Барнауле, посвященный месячнику пожилого человека.



ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ – осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна). Влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на 1-3 года; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 тыс. рублей до 40 тысяч или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 170 тыс. до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.