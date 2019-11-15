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Правильное питание без заморочек: как разнообразить свое меню

, ИА "Амител"
Для поклонников здорового образа жизни в Барнауле есть точка с особым ассортиментом
Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Предпочитаете полезные продукты, правильное питание и вкусные перекусы без вреда для фигуры? Тогда вам на цокольный этаж ТРЦ "Пионер", в магазин "Эко Точка".

Для тех, кто не ест мясо и устал искать подходящие продукты в обычных магазинах, огромный выбор веганских и вегетарианских продуктов. Популярная паста тофу, крупа киноа, соевые котлеты и шницели ждут вас в "Эко Точке".

Так много сладостей, и все они полезные! Ореховые и шоколадные пасты, конфеты, батончики, вафли, цукаты, натуральный джем и различные сиропы – все это идеально подходит для диабетиков и тех, кто следит за своей фигурой. Сладости без сахара – это не просто возможно, но и невероятно вкусно.

Если вам надоело заправлять салат обычными подсолнечным или оливковым маслами, попробуйте новинки "Эко Точки". Конопляное, льняное, масло какао или экзотическое масло гхи родом из Южной Азии украсят даже самые незатейливые и простые блюда. А еще эти масла очень полезны и содержат множество питательных веществ.

Из экзотических масел стоит обратить внимание на кокосовое. Помимо своих пищевых качеств, оно обладает необычайной косметической ценностью. А еще из кокоса делают молоко, сливки, сахар, воду и многое другое – это все также можно найти в полезном магазине.

Если вы давно находитесь в поиске идеального сытного завтрака, который легко приготовить, или перекуса, который не нарушит пищеварение и принесет только пользу, то в "Эко Точке" есть огромный ассортимент каш, супов, готовых завтраков, крекеров, хлебцев и флаксов. 

 

Идеальная добавка к любому блюду – семена. Совмещая в себе функции специй и полезной добавки, они помогут преобразить обычный прием пищи. Амарант, лен, нут, пшеница, рожь, гречка, овес и чиа – и это далеко не полный ассортимент "Эко Точки".

Косметическая компания Levrana, выпускающая продукцию для всей семьи, в составе которой только натуральные компоненты, также представлена на полках "Эко Точки".Широкий выбор бутылочек и пузырьков с полезным наполнением для здорового будущего. Кремы, шампуни, сыворотки, бальзамы, дезодоранты и множество других средств – на страже здоровья и красоты.

Еще один приятный бонус магазина для всех гостей – скидка 15% до конца ноября 2019 года. Самое время приучить себя к полезным привычкам и здоровому образу жизни! Вас ждут с 10 до 20 часов ежедневно на цокольном этаже ТРЦ "Пионер".

ТРЦ "Пионер"
г. Барнаул, пр-т Ленина, 102в
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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.11.2019 11:59
Ирина

да ладно!!! правильное питание совсем не в этом состоит, чтобы перекусывать конфетами, батончиками, соевыми котлетами и всяческими сухими завтраками.

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