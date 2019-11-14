Санкционный сыр с Украины уничтожили при попытке провезти на Алтай

Украинский сыр общим весом 32 килограмма задержали на границе Казахстана и Алтайского края.
На головках сыра имелась маркировочная этикетка с информацией о стране происхождения – Украина. Сыр ввозился с целью реализации в магазинах региона. Но товаросопроводительные документы, в том числе и ветеринарные, отсутствовали.
Не допустили, чтобы украинский сыр был испробован жителями края, сотрудники пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю и управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.
В итоге сыр из соседней страны был уничтожен. Обычно продукты давят бульдозером. Так и поступили в отношении данной партии сыра.
Комментарии
Отличная новость!
Изверги!
наркоту бы пропустили
Неужели правда так дорого проверить безопасность сыра? И если он безопасен отдать в дом престарелых? Сколько будет стоить экспертиза 32 кг сыра, тысяч 5? А сам сыр тысяч 15, сделали экспертизу и на 10 тысяч в плюсе