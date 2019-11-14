Студент, которого "похоронили" после нападения на колледж в Благовещенске, выжил

Студенту, получившему пулю в результате стрельбы в одном из колледжей Благовещенска, проводят операцию, сообщает РИА "Новости".

По словам товарища потерпевшего, ни он, ни его друг со стрелком не общались, и конфликта между ними не было. Просто он не испугался его и не спрятался, как все студенты.

"Когда стрелявший забежал в аудиторию, все попрятались, а Леша – нет, сказал, что он его не боится. Я сам со стрелявшим не общался, и Алексей не общался, знаю, что у него был один друг", – сказал собеседник агентства. Он также отметил, что не слышал о конфликтах стрелка с другими учащимися.

Напомним, студент 4-го курса Амурского колледжа устроил стрельбу из ружья во время лекции 14 ноября. В результате погиб сам стрелок, трое получили ранения. Сотрудники полиции уточняют причины произошедшего.