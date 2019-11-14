Власти рассказали, как вернут горячую воду в дома Санниково, где побывал Медведев

Из бюджета Алтайского края выделят около 20-25 млн рублей для реконструкции системы горячего водоснабжения в селе Санниково Первомайского района, где 13 ноября провел совещание премьер-министр России Дмитрий Медведев. Там, напомним, ему в ноги бросилась жительница Татьяна Кадукина, которая пожаловалась, что у нее уже три года нет горячей воды.
Решение о выделении средств из бюджета края принял губернатор по итогам совещания 14 ноября. Контроль над этим проектом возьмет алтайский Минстрой – и проектирование, и сам процесс реконструкции, и "если понадобится модернизации системы подачи горячей воды, в том числе в летний период".
По словам Ивана Гилева, главы алтайского Минстроя, горячее водоснабжение будет возобновлено в трех домах микрорайона Центральный.
Александр Иванов, глава Первомайского района, добавил, что требуется модернизация газовой котельной, перекладка сетей.
Сейчас будет готовиться проектная сметная документация. После того как она пройдет госэкспертизу, начнутся сами работы.
Как сообщил Иван Гилев, работы планируется завершить к следующему отопительному периоду.
Ранее Иванов прокомментировал amic.ru мольбы Татьяны Кадукиной к премьер-министру России. Он говорил, что прежде чем подать горячую воду в дом, необходимо спросить мнение других собственников квартир – нужна ли им эта услуга. Кроме того, он высказывал опасения, что горячая вода будет обходиться жителям очень дорого, и это тоже может стать причиной их нежелания получать данную услугу.
В среду, 13 ноября, Медведев провел в Санниково совещание по улучшению качества жизни сельских жителей, а также осмотрел ряд социальных объектов села. Перед входом в Дом культуры к премьеру подошла местная жительница Татьяна Кадукина, которая упала ему в ноги. По ее словам, в доме, где она живет, уже три года нет горячей воды, и попросила разобраться в ситуации.
Глава правительства внимательно выслушал ее и заверил, что просьба обязательно будет выполнена. После этого Виктор Томенко пришел к ней в гости и подробно расспросил, в чем заключается проблема. По возвращении в Барнаул он созвонился с пенсионеркой и договорился о встрече. 14 ноября она должна приехать в столицу Алтайского края.
Региональный СК начал проверку по факту столь длительного отсутствия горячей воды в многоквартирном доме, который, к тому же, находится рядом с котельной.
Комментарии
работы планируется завершить к следующему отопительному периоду.
"Из бюджета Алтайского края выделят около 20-25 млн рублей для реконструкции системы горячего водоснабжения в селе Санниково" - а чем другие села хуже, где есть аналогичная ситуация?
Не все в ноги падают...
Этож сколько ещё бабке мордушку свою не мыть.
20-25 млн. для жителей 140 квартир, это получается по 140-180 тыс на квартиру...
хм, а сколько стоит переделать проводку и установить водонагреватели (при условии, что у части жильцов водонагреватели уже стоят)?
Довели страну, всю Европу газом обеспечили, а для своих горячей воды нет...
проведут, выставят счет и жители сами добровольно от нее откажутся. И получится, что 20 млн, как это часто бывает, ушли в никому не нужную "благодеть"
Тут вообще-то в соседних селах не у всех холодная вода в доме есть...
Бабке за 15 т.р титан бы купили и вопрос закрыт, реально какой то развод с этой бабкой, другие себе титаны купили и в ноги не к кому не падают, а так 20 лямов псу под хвост....
Ахахах! Вот он где профит!
Уверен - местные управленцы бабку купили.
Могли бы реально водонагреватель поставить, если бы реально порблему решить хотели.
А так 25 лямов из госбюджета на распил, а потом еще отрапартуют, что не хватило, еще выделят и.....машинки оменяют, дачи облагородят, отдохнуть слетяют. В общем как обычно
А главу Первомайского района никто не спросил,о состоянии дорог в районе- например автодорога с. Первомайское -с. Журавлиха. В советские времена за ней следили, а сейчас сплошные ямы ,щебень насыпан прямо на асфальт.Такое даже в с. Первомайское.
Классика!
Раб перед царем бьет челом!
Греть воду для 140 пустое. Заменить проводку и титаны.
Да есть у этой бабки электрический водонагреватель и телевизор дорогой и все у нее хорошо
Соседи ее конечно охреначат за такую ретивость и резвость. Если бы остальным жильцам нужна была горячая вода, то они бы молофееву весь мозг склевали и визг стоял бы такой что в край администрации точно бы услышали.
Тему с челобитными давно и прочно оседлали либо ушлые люди либо идиоты.
У матери стоит газовая колонка для нагрева воды, в Санниково , в пятиэтажке. Как у соседей не знаю, но наверно также у многих стоит газовые водонагреватели, плиты тоже газовые, почему остальные не хотят ставить , а ставят электрические... наверно потому что проще , не надо пожарников, обслуживания и т.д. Эта Татьяну Кадукину еще вспомнят не раз после того как появится счет в коммунальных платежах. Повторю, за 30 квадратную 1-комнатную квартиру отопление в данной пятиэтажке в январе около 3000 рублей, в октябре 2018 выходило около 1500 руб., в этом году как-то странно накрылись домовые газовые счетчики и отопление в октябре 2200 рублей, почему никто не задал вопрос на данную тему ?