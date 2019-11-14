Жителю Алтая приходит квитанция на вывоз мусора за четырех умерших людей

Житель Троицкого района получает квитанции за вывоз мусора на четырех жителей дома, которых нет в живых, пишет "Алтайская правда".

Мужчина пояснил, что жилье ему досталось по наследству. Между тем, как подчеркнул представитель регионального оператора, даже если в доме никто не проживает, услуга за вывоз твердых коммунальных отходов рассчитывается с учетом количества собственников этого дома. Это прописано в постановлении правительства РФ № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

Таким образом, если квитанции есть, значит и оплатить их придется наследнику. Затем ему нужно предоставить в офис регоператора справку из администрации, подтверждающую факт смерти жильцов дома. Такое же правило действует, если в доме прописаны люди, но проживают в данный момент в другом месте — им следует представить их договор аренды жилья, справку с места учебы или из военкомата.

Сообщить об изменениях регоператору можно по электронной почте или письмом в офис компании.